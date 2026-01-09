Amatör soyguncu kamerada! Panik butonunu basılınca tabana kuvvet kaçtı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kuyumculuk yapan S.A., işletmesinde müşteriyle ilgilenirken, kapıdan yüzü maskeli bir şüpheli girdi. Cebine sakladığı silahı bir türlü çıkaramayan soyguncu, kuyumcuya sonunda cebinden çıkarabildiği silahı doğrultup altınları istedi. Kuyumcu S.A.'nın, panik butonuna basmasıyla amatör soyguncu hızla kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kısa sürede yakalanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.