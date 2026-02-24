Menü Kapat
Türkiye'nin en zengin 10 ismi belli oldu: 2026'daki sıralama dikkat çekti! Servetleri dudak uçuklatıyor

Şubat 24, 2026 13:13

Şubat 24, 2026 13:13
1
Türkiye’nin en zengin 10 ismi

2026 yılının en zengin insanlarının yer aldığı liste Forbes tarafından yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye’nin zen zengin 10 ismi de belli oldu. Milyarlarca dolarlık servetleriyle dikkatlerini üzerine çeken iş insanlarının bulunduğu liste günün en çok konuşulan isimleri haline geldi. Peki listenin zirvesinde kim var? İşte 2026 yılı itibariyle Türkiye’nin en zengin isimleri ve sahip oldukları servetler...

2
Türkiye’nin en zengin 10 ismi belli oldu: 2026’daki sıralama dikkat çekti! Servetleri dudak uçuklatıyor

2026 yılı Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi yayımlanmasıyla birlikte koonuşulmaya başlandı.  Listede iş dünyasının güçlü isimleri yer alırken zirvedeki iş insanın serveti 5 milyar 300 milyon doları buldu. Aynı zamanda 9. Sırada yer alarak  bu sene listeye ilk defa giren isim ise oldukça dikkat çekti. İşte listenin detayları...

3
Murat Ülker

Murat Ülker

5 milyar 300 milyon dolar

4
Şaban Cemil Kazancı

Şaban Cemil Kazancı

5 milyar 100 milyon dolar

5
Erman Ilıcak

Erman Ilıcak 

3milyar 700 milyon dolar

6
Feridun Geçgel

Feridun Geçgel

3milyar 400 milyon dolar

7
Ferit Faik Şahenk

Ferit Faik Şahenk

3 milyar 100 milyon dolar

8
Semahat Sevim Arsel

Semahat Sevim Arsel

3 milyar 100 milyon dolar

9
Filiz Şahenk

Filiz Şahenk

2 milyar 900 milyon dolar

10
Mustafa Rahmi Koç

Mustafa Rahmi Koç

2 milyar 700 milyon dolar

11
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar 

2 milyar 700 milyon dolar
 

12
Mehmet Sinan Tara

Mehmet Sinan Tara

2 milyar 600 milyon dolar

