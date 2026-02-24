Türkiye’nin en zengin 10 ismi belli oldu: 2026’daki sıralama dikkat çekti! Servetleri dudak uçuklatıyor

2026 yılının en zengin insanlarının yer aldığı liste Forbes tarafından yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye’nin zen zengin 10 ismi de belli oldu. Milyarlarca dolarlık servetleriyle dikkatlerini üzerine çeken iş insanlarının bulunduğu liste günün en çok konuşulan isimleri haline geldi. Peki listenin zirvesinde kim var? İşte 2026 yılı itibariyle Türkiye’nin en zengin isimleri ve sahip oldukları servetler...