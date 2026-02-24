Türkiye’nin en zengin 10 ismi belli oldu: 2026’daki sıralama dikkat çekti! Servetleri dudak uçuklatıyor

Kategoriler
2026 yılının en zengin insanlarının yer aldığı liste Forbes tarafından yayımlandı. Bu kapsamda Türkiye’nin zen zengin 10 ismi de belli oldu. Milyarlarca dolarlık servetleriyle dikkatlerini üzerine çeken iş insanlarının bulunduğu liste günün en çok konuşulan isimleri haline geldi. Peki listenin zirvesinde kim var? İşte 2026 yılı itibariyle Türkiye’nin en zengin isimleri ve sahip oldukları servetler...
2026 yılı Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi yayımlanmasıyla birlikte koonuşulmaya başlandı. Listede iş dünyasının güçlü isimleri yer alırken zirvedeki iş insanın serveti 5 milyar 300 milyon doları buldu. Aynı zamanda 9. Sırada yer alarak bu sene listeye ilk defa giren isim ise oldukça dikkat çekti. İşte listenin detayları...
Murat Ülker
5 milyar 300 milyon dolar
Şaban Cemil Kazancı
5 milyar 100 milyon dolar
Erman Ilıcak
3milyar 700 milyon dolar
Feridun Geçgel
3milyar 400 milyon dolar
Ferit Faik Şahenk
3 milyar 100 milyon dolar
Semahat Sevim Arsel
3 milyar 100 milyon dolar
Filiz Şahenk
2 milyar 900 milyon dolar
Mustafa Rahmi Koç
2 milyar 700 milyon dolar
Selçuk Bayraktar
2 milyar 700 milyon dolar
Mehmet Sinan Tara
2 milyar 600 milyon dolar