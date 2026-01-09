Otoparkta yaşanan facianın görüntüleri ortaya çıktı! Duvar araçların üzerine böyle yıkıldı

Eskişehir’de dün fırtınanın etkisiyle metruk bir binanın duvarının açık otoparka devrildiği ve 6 araçta hasar oluşturduğu olaya ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. 6 aracın zarar gördüğü ve şans eseri yaralananın olmadığı o anlar, otoparkta bulunan bir aracın kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan görüntülerde, duvarın devrilme anı ve araçların enkazın altında kaldığı an yer alıyor.