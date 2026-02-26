Ederson ve Talisca neden yok, sakat mı? Nottingham Forest maçında oynayamayacaklar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere’de Nottingham Forest ile karşılaşacak. saat 23.00’te başlayacak mücadelede sarı-lacivertliler önemli eksiklerle sahada olacak. Maçın muhtemel 11’leri belli oldu. İşte Fenerbahçe’de sakat ve cezalı oyuncular…

NOTTİNGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Nottingham Forest’in sahaya Ortega, Aina, Milenkovic, Murillo, Williams, Sangare, Yates, Ndoye, Anderson, Bakwa ve Lucca 11’i ile çıkması bekleniyor. Ev sahibi ekip, ilk maçtaki avantajını koruyarak turu geçmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise Tarık, Yiğit Efe, Guendouzi, M. Müldür, Semedo, İsmail, Kante, Levent, Asensio, Kerem ve Cherif’ten oluşuyor. Sarı-lacivertli ekipte çok sayıda eksik oyuncu bulunuyor.

EDERSON NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Fenerbahçe’de kaleci Ederson Moraes, sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Teknik ekip, oyuncunun mevcut sakatlığı sebebiyle bu maçta görev veremedi.

Kasımpaşa maçının ardından yapılan açıklamada, sağlık kontrollerinin ardından tetkikler sonucu Ederson’un sol arka adalesinde zorlanma tespit edilmişti.

TALİSCA NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Anderson Talisca da sakatlığı bulunan futbolcular arasında yer aldı. Sarı-lacivertli oyuncu, sağlık problemi nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Ederson gibi Talisca da Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, Talisca’nın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği duyurulmuştu.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK?

Fenerbahçe’de Fred Rodrigues ve Jayden Oosterwolde cezaları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği maçta görev yapamayacak. Böylece sarı-lacivertli ekip, İngiltere deplasmanında toplam 7 oyuncusundan yararlanamayacak.