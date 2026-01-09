Galatasaray'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Anlaşmada tek engel kaldı

Süper Lig’de şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen Galatasaray, taraftarını ayağa kaldıracak dev bir hamle için kolları sıvadı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda merkez orta sahaya oyun değiştirici profilli bir isim arayan yönetim, rotayı Fransa’ya kırdı. Hedefteki isim ise kariyeri kupalarla dolu olan Fabian Ruiz.

PSG İLE İLK TEMAS KURULDU

Sabah kaynaklı bilgilere göre; sarı-kırmızılı kurmaylar, İspanyol yıldızın transfer şartlarını sormak üzere Paris Saint-Germain yönetimiyle masaya oturdu.

YÜKSEK BEDELLİ TEKLİF BEKLENİYOR

Fransız devinin, 29 yaşındaki oyuncu için kapıyı tamamen kapatmadığı ancak kadro planlaması ve gelecek yüksek bedelli tekliflere göre kararını şekillendireceği öğrenildi. Galatasaray cephesinin ise bu zorlu transfer operasyonunda tüm şartları zorlamaya hazır olduğu belirtiliyor.

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ

Fabian Ruiz, sadece saha içindeki pas kalitesiyle değil, son dönemde kazandığı başarılarla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla Fransa'da yerel bazda kazanılmadık kupa bırakmayan Ruiz, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayarak zirveye çıktı. Bu sezonun başında koleksiyonuna UEFA Süper Kupa ve Kıtalararası Kupa şampiyonluklarını da ekleyen yıldız isim, İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) sergilediği performansla turnuvanın en iyileri arasına girmişti.

PİYASA DEĞERİ EL YAKIYOR

Güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli orta saha, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Galatasaray yönetiminin, hem oyuncuyu ikna etmek hem de bonservis/kiralama formülleri üzerinde anlaşma sağlamak adına önümüzdeki günlerde Paris temsilcisiyle görüşme trafiğini sıklaştırması bekleniyor. Eğer transfer gerçekleşirse, Torreira-Ruiz ikilisi ligin en dominant orta saha hattı olmaya aday görünüyor.