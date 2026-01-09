Faciadan kıl payı kurtuldu! O anlar kamerada

Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartları devam ediyor. Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği kentte fırtına dolayısıyla çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi olayla yaşandı. Şuhut ilçesinde ise bir dükkana alışveriş için giren vatandaş çıkışta aracına binmek üzereyken balkondan düşen saksı nedeniyle ölümden döndü. Saksının birkaç saniye ile vatandaşı teğet geçerek otomobilin üzerine düştüğü an güvenlik kameralarına yansıdı.