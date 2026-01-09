Dünyanın en pahalı 10 evi belli oldu! Görenler fiyatlarına inanamıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir evin fiyatı ne kadar olabilir? Bu listede yer alan evlerin bedellerini görünce fiyat algınız tamamen değişecek. Bazılarının içinde özel kar odaları var, bazılarının içinde devasa su kaydırakları... Bazıları ise 360 derecelik okyanus manzarasına sahip. İşte dünyanın en pahalı 10 evi ve o evlerin sahipleri...
Fiyat: 248 milyon dolar
Konum: Hamptons, Long Island, ABD
Listenin 10. sırasındaki ev, Amerikalı yatırımcı Ira Rennert'a ait. 63 dönümlük araziye yayılan bu malikanede tam 29 yatak odası ve 39 banyo bulunuyor. Evin kendine ait elektrik santrali, tiyatro salonu ve 100 araçlık garajının bulunması ise dikkati çeken diğer özellikler.
Fiyat: 254 milyon dolar
Konum: Londra, Birleşik Krallık
15 Kensington Palace Garden, "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen bölgede yer alıyor. Kraliyet aliesine komşu olmasıyla ünlü bu ev, yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor. Malikanede yer altına yapılmış devasa bir spor kompleksi ve otomobil müzesi de bulunuyor.
Fiyat: 330 milyon dolar
Konum: Monte Carlo, Monako
The Odeon Tower Penthouse, dünyanın en pahalı dairesi ünvanına sahip. Odeon Kulesi'nin en üstündeki 5 katı kapsayan bu çatı katı, 360 derecelik Akdeniz manzarasına sahip olmasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Öte yandan dairede, üst kattan aşağıdaki sonsuzluk havuzuna doğrudan inen dev bir su kaydırağı bulunuyor.
Fiyat: 420 milyon dolar
Konum: Théoule-sur-Mer, Fransa
Listenin 7. sırasında yer alan bu ev, bir dönem moda ikonu Pierre Cardin'e aitti. acar mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan ev, fütüristik yapısıyla dikkat çekiyor. Göz kamaştıran yapı, hiç düz çizginin bulunmadığı "baloncuk" formundaki odaları ve 500 kişilik açık hava amfitiyatrosuyla adeta bir sanat eseri niteliğinde.
Fiyat: 450 milyon dolar
Konum: Londra, İngiltere
Witanhurst, Buckingham Sarayı'ndan sonra Londra'nın en büyük ikinci konutu olarak ön plana çıkıyor. Yerin altına inşa edilmiş devasa bir yaşam köyüne sahip olan bu malikanede tam 65 oda var. Yer altı kısmında sinema salonu, sauna, spor salonu ve dev bir yüzme havuzu bulunuyor.
Fiyat: 450 milyon dolar
Konum: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fransa
Listenin 5. sırasında yer alan Villa Les Cedres, yaklaşık 200 yıl önce inşa edildi. Bu tarihi villa, bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold tarafından kullanıldı. 35 dönümlük arazide yer alan villa, 15.000'den fazla bitki türünün bulunduğu, Avrupa'nın en güzel botanik bahçelerinden birine ve 3.000 kitaplık nadide bir kütüphaneye sahip.
Fiyat: 500 milyon dolar
Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD
Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan "The One", modern mimarinin zirvesi olarak kabul ediliyor. Los Angeles manzaralı dev bir terası olan evde 5 yüzme havuzu, özel bir gece kulübü ve bowling salonu da var.
Fiyat: 750 milyon dolar
Konum: Villefranche-sur-Mer, Fransa
Dünyaca ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un "To Catch a Thief" filminin seti olarak da kullanılan Villa Leopolda, Fransız Rivierası'nın en ikonik yapılarından biri olarak ön plana çıkıyor. Villa da 19 yatak odası bulunuyor. Villa, 50 bahçıvanın tam zamanlı bakımını üstlendiği muazzam bahçelere de sahip...
Fiyat: 2 milyar dolar
Konum: Mumbai, Hindistan
Listenin ikinci sırasında ise dünyanın en zengin iş insanlarından Mukesh Ambani'ye ait 27 katlı gökdelen tarzındaki ev var. Tek bir aile için tasarlanan bu devasa yapıda 3 helikopter pisti, 168 araçlık otopark ve asma bahçeler var. Evin dikkati çeken özelliği ise sıcak havalarda serinlemek için yapay kar yağan bir kar odasının bulunması.
Fiyat: 4.9 milyar dolar
Konum: Londra, İngiltere
Dünyanın en pahalı 10 evi listesinin zirvesinde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi ikametgâhı Buckingham Sarayı bulunuyor. Bu devasa sarayda 775 oda ve 92 ofis bulunuyor. Öte yandan Buckingham Sarayı, Londra'nın en büyük özel bahçesine sahip. Buckingham Sarayı, tarihi değeri ve içindeki sanat koleksiyonlarıyla paha biçilemez bir sembol.