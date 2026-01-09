Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dünyanın en pahalı 10 evi belli oldu! Görenler fiyatlarına inanamıyor

Ocak 09, 2026 11:04
1
Dünyanın en pahalı 10 evi belli oldu! Görenler fiyatlarına inanamıyor

Bir evin fiyatı ne kadar olabilir? Bu listede yer alan evlerin bedellerini görünce fiyat algınız tamamen değişecek. Bazılarının içinde özel kar odaları var, bazılarının içinde devasa su kaydırakları... Bazıları ise 360 derecelik okyanus manzarasına sahip. İşte dünyanın en pahalı 10 evi ve o evlerin sahipleri...

2
10) FOUR FAIRFIELD POND

Fiyat: 248 milyon dolar
Konum: Hamptons, Long Island, ABD

Listenin 10. sırasındaki ev, Amerikalı yatırımcı Ira Rennert'a ait. 63 dönümlük araziye yayılan bu malikanede tam 29 yatak odası ve 39 banyo bulunuyor. Evin kendine ait elektrik santrali, tiyatro salonu ve 100 araçlık garajının bulunması ise dikkati çeken diğer özellikler.

3
9) 15 KENSINGTON PALACE GARDEN

Fiyat: 254 milyon dolar
Konum: Londra, Birleşik Krallık

15 Kensington Palace Garden, "Milyarderler Sokağı" olarak bilinen bölgede yer alıyor. Kraliyet aliesine komşu olmasıyla ünlü bu ev, yüksek güvenlik önlemleriyle korunuyor. Malikanede yer altına yapılmış devasa bir spor kompleksi ve otomobil müzesi de bulunuyor.

4
8) THE ODEON TOWER PENTHOUSE

Fiyat: 330 milyon dolar
Konum: Monte Carlo, Monako

The Odeon Tower Penthouse, dünyanın en pahalı dairesi ünvanına sahip. Odeon Kulesi'nin en üstündeki 5 katı kapsayan bu çatı katı, 360 derecelik Akdeniz manzarasına sahip olmasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor. Öte yandan dairede, üst kattan aşağıdaki sonsuzluk havuzuna doğrudan inen dev bir su kaydırağı bulunuyor.

5
7) LES PALAIS BULLES

Fiyat: 420 milyon dolar
Konum: Théoule-sur-Mer, Fransa

Listenin 7. sırasında yer alan bu ev, bir dönem moda ikonu Pierre Cardin'e aitti. acar mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan ev, fütüristik yapısıyla dikkat çekiyor. Göz kamaştıran yapı, hiç düz çizginin bulunmadığı "baloncuk" formundaki odaları ve 500 kişilik açık hava amfitiyatrosuyla adeta bir sanat eseri niteliğinde.

6
6) WITANHURST

Fiyat: 450 milyon dolar
Konum: Londra, İngiltere

Witanhurst, Buckingham Sarayı'ndan sonra Londra'nın en büyük ikinci konutu olarak ön plana çıkıyor. Yerin altına inşa edilmiş devasa bir yaşam köyüne sahip olan bu malikanede tam 65 oda var. Yer altı kısmında sinema salonu, sauna, spor salonu ve dev bir yüzme havuzu bulunuyor.

7
5) VILLA LES CEDRES

Fiyat: 450 milyon dolar
Konum: Provence-Alpes-Côte d'Azur, Fransa

Listenin 5. sırasında yer alan Villa Les Cedres, yaklaşık 200 yıl önce inşa edildi. Bu tarihi villa, bir zamanlar Belçika Kralı II. Leopold tarafından kullanıldı. 35 dönümlük arazide yer alan villa, 15.000'den fazla bitki türünün bulunduğu, Avrupa'nın en güzel botanik bahçelerinden birine ve 3.000 kitaplık nadide bir kütüphaneye sahip.

8
4) THE ONE

Fiyat: 500 milyon dolar
Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD

Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan "The One", modern mimarinin zirvesi olarak kabul ediliyor. Los Angeles manzaralı dev bir terası olan evde 5 yüzme havuzu, özel bir gece kulübü ve bowling salonu da var.

9
3) VILLA LEOPOLDA

Fiyat: 750 milyon dolar
Konum: Villefranche-sur-Mer, Fransa

Dünyaca ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un "To Catch a Thief" filminin seti olarak da kullanılan Villa Leopolda, Fransız Rivierası'nın en ikonik yapılarından biri olarak ön plana çıkıyor. Villa da 19 yatak odası bulunuyor. Villa, 50 bahçıvanın tam zamanlı bakımını üstlendiği muazzam bahçelere de sahip...

10
2) ANTILIA

Fiyat: 2 milyar dolar
Konum: Mumbai, Hindistan

Listenin ikinci sırasında ise dünyanın en zengin iş insanlarından Mukesh Ambani'ye ait 27 katlı gökdelen tarzındaki ev var. Tek bir aile için tasarlanan bu devasa yapıda 3 helikopter pisti, 168 araçlık otopark ve asma bahçeler var. Evin dikkati çeken özelliği ise sıcak havalarda serinlemek için yapay kar yağan bir kar odasının bulunması.

11
1) BUCKINGHAM PALACE

Fiyat: 4.9 milyar dolar
Konum: Londra, İngiltere

Dünyanın en pahalı 10 evi listesinin zirvesinde İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi ikametgâhı Buckingham Sarayı bulunuyor. Bu devasa sarayda 775 oda ve 92 ofis bulunuyor. Öte yandan Buckingham Sarayı, Londra'nın en büyük özel bahçesine sahip. Buckingham Sarayı, tarihi değeri ve içindeki sanat koleksiyonlarıyla paha biçilemez bir sembol.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.