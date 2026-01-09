Dünyanın en pahalı 10 evi belli oldu! Görenler fiyatlarına inanamıyor

Fiyat: 500 milyon dolar

Konum: Bel Air, Kaliforniya, ABD

Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alana sahip olan "The One", modern mimarinin zirvesi olarak kabul ediliyor. Los Angeles manzaralı dev bir terası olan evde 5 yüzme havuzu, özel bir gece kulübü ve bowling salonu da var.