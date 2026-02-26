Otomobil Yeşilırmak Nehri'ne böyle uçtu! Amasya'daki feci kaza kameralarda

Kategoriler
Amasya'da Saraydüzü Kışlası civarında iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Nehir Kamışlı yönetimindeki otomobil, Künç Köprü girişi yanındaki demir korkulukları kırarak Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. 50 metreden fazla sürüklenerek ters dönen otomobilde can pazarı yaşanırken kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.