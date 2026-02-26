Sivas'ta can pazarı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde 2 tır kafa kafaya çarpıştı! Sivas istikametine seyir halinde olan yabancı plakalı pamuk yüklü tır ile diğer tır kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar panikle telefona sarıldı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Yabancı uyruklu tır sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edilirken diğer tırda bulunan 2 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.