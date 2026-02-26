Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Galatasaray maçı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı

Şubat 26, 2026 09:07
1
25 Şubat 2026 reyting sonuçları

25 Şubat 2026 reyting sonuçları büyük bir merakla araştırılıyor. Dün akşam televizyonda Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Juventus-Galatasaray maçı milyonlarca futbol severi ekran karşısına kilitledi. Heyecan dolu gecenin ardından ise izlenme oranları yeni bir heyecan dalgasına neden oldu...

2
25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Galatasaray maçı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı

25 Şubat Çarşamba akşamı TRT1’de Juventus Galatasaray maçı ekranlarda yer alırken, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler, Now TV’de ise Yeraltı isimli dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Günün ilk saatleri itibariyle de Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçları televizyon dünyasının gündeminde yer almaya başladı...

3
25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Galatasaray maçı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 34. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan dizisi 16. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 49. Bölümüyle, Now TV’de Yeraltı dizisi 5. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde Show TV’de yerli sinema filmi Sosyete Şaban seyirci karşısına çıkarken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşandı. Saat 23.00’te ise TRT1’de 23.00’te Juventus-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı milyonları ekran başına kilitledi.

4
25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Galatasaray maçı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı

25 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 25 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.