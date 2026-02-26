25 Şubat Çarşamba reyting sonuçları 2026: Galatasaray maçı, Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler, Yeraltı

Kategoriler
25 Şubat 2026 reyting sonuçları büyük bir merakla araştırılıyor. Dün akşam televizyonda Eşref Rüya, Kuruluş Orhan, Sahipsizler ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise Juventus-Galatasaray maçı milyonlarca futbol severi ekran karşısına kilitledi. Heyecan dolu gecenin ardından ise izlenme oranları yeni bir heyecan dalgasına neden oldu...
25 Şubat Çarşamba akşamı TRT1’de Juventus Galatasaray maçı ekranlarda yer alırken, Kanal D’de Eşref Rüya, ATV’de Kuruluş Orhan, Star TV’de Sahipsizler, Now TV’de ise Yeraltı isimli dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Günün ilk saatleri itibariyle de Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarındaki reyting sonuçları televizyon dünyasının gündeminde yer almaya başladı...
Dün akşam Kanal D’de Eşref Rüya dizisi 34. Bölümüyle, ATV’de Kuruluş Orhan dizisi 16. Bölümüyle, Star TV’de Sahipsizler dizisi 49. Bölümüyle, Now TV’de Yeraltı dizisi 5. Bölümüyle ekranlara geldi. Aynı saatlerde Show TV’de yerli sinema filmi Sosyete Şaban seyirci karşısına çıkarken, TV8’de Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile heyecanlı anlar yaşandı. Saat 23.00’te ise TRT1’de 23.00’te Juventus-Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı milyonları ekran başına kilitledi.
Dün akşam hangi kanalda hangi yapımın en çok izlendiğini gösteren (Tüm kişiler, AB ve ABC gruplarında) 25 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi kurumlardan açıklama yapıldığında haberimizde yer alacaktır.