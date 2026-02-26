Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Lüks aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Hava yastığı açılmadı: Markayı dava etti

Adana'da lüks marka otomobiliyle kaza yapan Rıdvan Bilgin, aracın hava yastıklarının açılmadığını öne sürerek dava açtı. Alman otomotiv devine dava açan Bilgin, "Ağır bir kazaydı, ölümle sonuçlanabilirdi" diyerek bilirkişi raporunda aracın gizli ayıplı satıldığı belirtti.

Adana'da yaşayan esnaf Rıdvan Bilgin, geçtiğimiz sene lüks marka otomobil satın aldı. Aldığı araçla seyahat eden Bilgin, direksiyon hakimiyetini kaybedip refüje çarptı. Büyük bir kaza atlatan Bilgin, lüks otomobilin hava yastıkları kaza sonucu açılmadığını iddia etti. Bilgin ölümden döndü, araç ise ağır hasar aldı.

Lüks aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Hava yastığı açılmadı: Markayı dava etti

LÜKS MARKAYI ŞİKAYET ETTİ

Otomobilini tamirciye götüren Bilgin, hava yastıklarının yerinde olduğunu, sistemsel bir hata yüzünden açılmadığını öğrenince markaya ulaştı. Ancak firma, Bilgin'e herhangi bir dönüş yapmadı. Yaşadığı kaza ve lüks marka araç mağduriyeti üzerine Rıdvan Bilgin, bilirkişi raporu alıp firmayı Tüketici Hakem Hakları Heyeti'ne şikayet etti.

Lüks aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Hava yastığı açılmadı: Markayı dava etti

GİZLİ AYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda ise lüks marka otomobilin, üretimden kaynaklı gizli ayıpla satıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Aracın gövdesine ait önemli bileşenleri puntalı kaynak bağlantılarından koparacak büyüklükte ve önden gelen bir çarpışma kuvvetine maruz kalmasına rağmen, normal şartlarda ilk aşamada sürücü ve yolcu hava yastıklarının, daha sonraki aşamada sağ yan hava yastıklarının açılması beklenirken, tespite konu olan otomobilde herhangi bir hava yastığının açılmamış olduğu ve buna bağlı olarak yolcu konumunda bulunan kişilerin kaza nedeniyle yaralanmış olduğu; Bu nedenle araçta üretime dayalı gizli ayıptan bahsedilebileceği, bu gizli ayıbın çıplak gözle fark edilebilecek ayıplardan olmadığı, satın alındığı tarihte bu tür bir gizli ayıp bulunan aracı gizli ayıptan haberdar olmadan satın aldığınız kanaati oluşmuştur."

Lüks aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Hava yastığı açılmadı: Markayı dava etti

"KÖTÜ BİR KAZAYDI, ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Rıdvan Bilgin, "Kötü bir kazaydı, ölümden döndüm. Yaptığımız bütün resmi başvurulara rağmen markadan hiçbir şekilde dönüş alamadım. Aracın kazadan sonra hava yastığı açmaması bizi tedirgin etti" ifadelerini kullandı.

Lüks aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Hava yastığı açılmadı: Markayı dava etti

"İHMALİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM"

Otomobilin kusurlu olduğunu ve bilirkişi raporuyla bunu kanıtladığını anlatan Bilgin, "Firma bize cevapsız kalınca kendimiz dışarıdan avukatımız aracılığıyla bilirkişi raporu aldık. Aracın kusurlu olduğu orada belli oldu. Bu, üretim hatalı bir araç. Gözle görülmeyecek şekilde gizli bir ayıbı var. Ağır bir kazaydı, ölümle sonuçlanabilirdi ve marka yine sessiz kalacaktı. Bu ihmalin araştırılmasını istiyorum" dedi.

