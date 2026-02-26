26-27 Şubat okullar tatil mi oldu, hangi illerde? İstanbul’da yarın okullar tatil mi olacak?

26-27 Şubat kar tatili olan il ve ilçeler öğrenciler, öğretmenler ve aileler tarafından yakından takip ediliyor. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava bugünden itibaren yurda giriş yapıyor. Mart ayına kadar yurt genelinde kıyı bölgelerinde yağmur, kuzey, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bu hafta pazar gününe kadar yağışlı hava etkili olacak. Ankara’da hava sıcaklıkları eksiye kadar gerileyecek ve İstanbul’da ise en düşük sıcaklık -2 olarak görülecek. İstanbul’da yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ankara’da ise sabah yağışlarının yüksek kesimlerde kar şeklinde devam edecek. 8 ilde Perşembe günü tatil kararı gelirken cuma günüyle ilgili resmi açıklamalar takip ediliyor. Peki 27 Şubat cuma okullar tatil mi? İşte, okullarla ilgili son durum…

26-27 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ, HANGİ İLLERDE?

26 Şubat Perşembe günü kar tatili haberleri peş peşe geldi. Bayburt’ta yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Benzer şekilde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde okullar tatil olurken Erzincan’da ise valilik il genelinde okullara bir gün süreyle tatil olması kararını aldı.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde okulların kar tatili olurken Tunceli’de ise Ovacık, Nazımiye, Pülümür ilçelerinin tamamında ve Hozat ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Erzurum’da ise Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinin tamamında Horasan ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

27 Şubat cuma günü ise okullarla ilgili değerlendirmeler devam ediyor. Kar tatili haberleri geldikçe haberimize eklenecektir.

İSTANBUL’DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminini yayımladı. İstanbul Valiliği, Meteoroloji raporlarını hatırlatarak Çarşamba akşamı başlayan yağışların Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar şeklinde görüleceğini ifade etti. İstanbul’da okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.





27 ŞUBAT YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat hava durumu raporlarına göre Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Ağrı, Erzurum, Malatya, Van, Diyarbakır gibi illerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bayburt, Kahramanmaraş, Erzincan, Ordu, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Gümüşhane’ gibi illerde ise kar yağışı görülmeye devam edecek. 27 Şubat’ta okulların tatil olmasına yönelik bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

