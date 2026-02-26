Menü Kapat
Kadir İnanır davayı kazandı! 3 filmi artık yayınlanmayacak

Bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Kadir İnanır, son olarak 'İsyan', 'Seyyid' ve '72. Koğuş' filmlerinin izinsiz yayınlanmasına karşı açtığı davayı kazandı. Söz konusu filmler artık yapım şirketlerinin aracılığıyla hiçbir platformda yayımlanamayacak

Kadir İnanır davayı kazandı! 3 filmi artık yayınlanmayacak
KAYNAK:
T24
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 10:53

'ın usta oyuncusu , beynine pıhtı atması sonucu uzun süre yoğun bakımda tedavi altında kaldı. Taburcu olan Kadir İnanır son olarak ise 'İsyan', 'Seyyid' ve '72. Koğuş' filmlerinin izinsiz yayınlanmasına karşı açtığı davayı kazandı.

KADİR İNANIR'IN FİLMLERİNİN İZİNSİZ YAYINLANMASI HAKKINDA AÇTIĞI DAVA SONUÇLANDI

Usta sanatçı Kadir İnanır, rol aldığı filmlerin izinsiz şekilde yayınlanması üzerine telif hakları için hukuki mücadele başlatmıştı. İnanır, yıllardır gelir elde edildiğini belirttiği yapım şirketlerine karşı açtığı davalarda haklı bulundu.

Kadir İnanır davayı kazandı! 3 filmi artık yayınlanmayacak

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, İnanır'ın açtığı davalardan Arzu Film ve Topkapı Film ile ilgili olanlarda kararını verdi. Mahkeme, 'İsyan', 'Seyyid' ve '72. Koğuş' filmlerinin söz konusu şirketler tarafından hukuka aykırı biçimde yayınlandığını tespit etti. Bu kararla birlikte, filmler artık Arzu Film ve Topkapı Film aracılığıyla, YouTube dâhil hiçbir platformda yayınlanamayacak. Kadir İnanır, "Emeğin ve mücadelenin değerini anlamak için önemli bir sonuç elde ettik" dedi.

Kadir İnanır davayı kazandı! 3 filmi artık yayınlanmayacak

KADİR İNANIR'IN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acilen hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edilmişti. Tedavisi devam eden İnanır, yaklaşık bir yıldır fizik tedavi görüyor. Bu süreçte sanatçıyı dostları da yalnız bırakmıyor. Kadir İnanır'ın ayakta verdiği poza sevenlerinden çok sayıda yorum aldı.

Kadir İnanır davayı kazandı! 3 filmi artık yayınlanmayacak

KADİR İNANIR KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1949 doğumlu Kadir İnanır, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirdi. 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. Daha sonra ilk başrolünü Kara gözlüm dizisiyle yaşadı.

#kadir inanır
#hukuk
#Sinemalarda
#Yeşilçam
#Telif Hakkı Davası
#Magazin
