Barış trafiğinin perde arkası! Trump 'bir ay içinde' savaşın bitmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmede Trump’ın, Rusya-Ukrayna savaşını “mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek istediğini” dile getirdiği aktarıldı.

Axios’un haberine göre temas, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin dördüncü yıl dönümünden bir gün sonra gerçekleşti. Ayrıca bu görüşme, iki liderin geçen ayın sonunda Davos’ta yaptıkları yüz yüze buluşmanın ardından kurdukları ilk temas olması bakımından da dikkat çekti.

Görüşme ayrıca Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un Zelenskiy'nin müzakere ekibiyle İsviçre'nin Cenevre şehrinde yapacağı görüşmeden bir gün önce yapıldı.

TRUMP "1 AY" DEDİ

Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi kaynaklar, konuşmanın "oldukça dostane ve pozitif" bir tonda geçtiğini aktardı. Axios'a konuşan bir kaynağa göre Zelenskiy, Trump'a desteği için teşekkür ederek "Putin'i ancak onun durdurabileceğini" söyledi.

Zelenskiy'nin ayrıca savaşın bu yıl sona ermesini umduğunu dile getirdiğini belirttiği aktarıldı. Trump'ın ise savaşın "fazla uzun sürdüğünü" belirterek "bir ay içinde bitmesini istediğini" ifade ettiği öğrenildi.

TOPRAK UYUŞMAZLIĞI ENGEL OLUYOR

Donald Trump, yaz bitmeden Ukrayna ve Rusya arasında bir barış anlaşması sağlanmasını hedefliyor. Ancak iki ülke arasında özellikle Doğu Ukrayna’daki toprakların kontrolüne ilişkin ciddi anlaşmazlıklar bulunuyor.

Volodimir Zelenskiy, geçen hafta yaptığı açıklamada, toprak konusundaki uyuşmazlıkların doğrudan liderler düzeyinde yapılacak görüşmelerle aşılabileceğini belirtmişti.

Son telefon görüşmesinde, olası üçlü liderler zirvesinin gündeme geldiği kaydedildi. Trump’ın, ABD’li, Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin mart ayı başında gerçekleştirmesi planlanan toplantıda ilerleme sağlanması halinde, Zelenskiy’nin talep ettiği türden bir zirvenin yapılması için çalışacağını söylediği bildirildi.