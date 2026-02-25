Menü Kapat
Trump’ın 'anlaşmayı iptal et' çağrısı sonrası İngiltere'den yeni karar! Chagos Adaları anlaşması iptal

ABD Başkanı Donald Trump’ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a yaptığı sert çağrı sonuç verdi. İngiltere, Chagos Adaları’nın Mauritius’a devredilmesini öngören stratejik anlaşmayı, Trump yönetiminden gelen itirazlar ve ABD ile yürütülen kritik görüşmeler nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Trump’ın 'anlaşmayı iptal et' çağrısı sonrası İngiltere'den yeni karar! Chagos Adaları anlaşması iptal
, Hint Okyanusu’nun ortasında bulunan denizaşırı toprağı Chagos Adaları’nın ada ülkesi Mauritius’a devredilmesine yönelik süreci askıya aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığının Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu Müsteşarı Hamish Falconer, kararın gerekçesi olarak ile yürütülen görüşmeleri gösterdi. Falconer, parlamentoda milletvekillerine hitabı sırasında adaların yönetiminin devrine ilişkin İngiltere ile Mauritius arasında geçtiğimiz yıl varılan anlaşmayı hatırlatarak, devir sürecine yönelik yasa tasarısının onay sürecinin durdurulduğunu belirtti.

Trump’ın 'anlaşmayı iptal et' çağrısı sonrası İngiltere'den yeni karar! Chagos Adaları anlaşması iptal

TRUMP’IN ÇIKIŞI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Falconer, ABD’nin daha önce anlaşmaya destek verdiğini ancak son dönemde Washington’dan gelen açıklamaların süreci etkilediğini işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın konuya ilişkin açıklamalarına değinen Falconer, "Son zamanlarda ABD Başkanı’ndan çok önemli bir açıklama geldi" dedi.

ABD’nin sürece ilişkin eleştirilerinin doğrudan görüşüldüğünü ifade eden Falconer, "Anlaşmaya dair parlamentoda devam eden bir sürecimiz var. Uygun zamanda konuyu yeniden parlamentonun gündemine getireceğiz. Amerikalı muhataplarımızla yürütülen temaslara ise geçici olarak ara veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Trump'ın daha önce anlaşmaya destek verdiğini belirtmesine rağmen geçtiğimiz hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a

Trump’ın 'anlaşmayı iptal et' çağrısı sonrası İngiltere'den yeni karar! Chagos Adaları anlaşması iptal

MİLYON STERLİNLİK ANLAŞMA

Taraflar arasında varılan söz konusu anlaşma İngiltere’nin, bölgenin egemenliğini Mauritius'a devretmesini ve adalar arasından en büyüğü olan Diego Garcia’da bulunan İngiltere-ABD ortak askeri üssünü geri kiralamak için yılda yaklaşık 101 milyon sterlin ödemesini öngörüyor.

ETİKETLER
#İngiltere
#abd
#Diego Garcia
#Mauritius
#Chagos Adaları
#Dünya
