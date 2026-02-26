Karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü! Panik anları kamerada

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkilinde ekipler çalışma başlattı. Ekipler çalışma yaptığı sırada, kepçe ve kamyonun üzerine çığ düştü. Ekipler panik yaşadı. Sürücüler araçlardan çıkarılırken, büyük oranda kara gömülen iş makinelerinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.