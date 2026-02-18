Menü Kapat
TGRT Haber
 Berrak Arıcan Baş

ABD'de kayakçıları çığ yuttu: 6'sı kurtarıldı, 10'u kayıp

ABD'nin California eyaletindeki Castle Peak Dağı'nda çığ, kayakçıları adeta yuttu. Felakette 10 kayakçı kayıplara karıştı, 6'sı ise kurtarıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
11:31
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
11:33

ABD'nin eyaletinde bulunan Sierra Nevada Dağları’nın bir parçası olan Castle Peak’te felaketi yaşandı. Kar fırtınasının ardından 10 dağcı kayıplara karıştı, 6 dağcı ise kurtarıldı.

ABD'de kayakçıları çığ yuttu: 6'sı kurtarıldı, 10'u kayıp

10 DAĞCI ARANIYOR

Nevada Şerif Ofisi’nden yapıla açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle arama ve kurtarma ekiplerinin hayatta kalanlara ulaşmasının ve onları güvenli bir yere tahliye etmesinin birkaç saat sürdüğü belirtildi.

ABD'de kayakçıları çığ yuttu: 6'sı kurtarıldı, 10'u kayıp

Farklı derecelerde yaralanmaları olan 6 kayakçıdan ikisinin tedavisinin hastanede sürdüğü aktarıldı. Açıklamada, "En az altı kayakçı çığdan sağ kurtuldu. Kalan on kişiden ise haber alınamıyor. Şu anda 46 acil durum ilk müdahale görevlisiyle kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hava şartları son derece tehlikeli durumda" denildi.

ETİKETLER
#california
#çığ
#Kurtarma Çalışması
#Sierra Nevada
#Kayıp Dağcılar
#Dünya
