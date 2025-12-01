Ardahan'da kar yağışı! Yollar beyaza büründü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı yollarda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kars’tan Ardahan’a giden sürücü Taşkın Özdemir, "Kars’tan Ardahan’a doğru geçiyoruz. Kar yağışı başladı. İnşallah yollar kapanmaz ve sağlıklı bir şekilde ulaşırız" dedi.