Esenyurt'ta alacak verecek kavgasında silah ve bıçak konuştu: 8 yaralı

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında bir iş yerinde iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Dükkanda başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sokağa taştı.
Kavgada 2 kişi silahla vurulma, 6 kişi de bıçaklanma sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kavgaya karışan taraflar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekiplerinin sokağı emniyet şeridiyle kapatmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, kavgaya ilişkin inceleme başlattı.