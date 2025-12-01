Menü Kapat
14°
Yaşam
Uludağ'da facia! Kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

Bursa'da acı olay! Uludağ Milli Parkı'nda yaşanan faciada kaybolan 2 çocuktan birinin düşerek başını sert zemine çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer çocuk ise yapılan arama çalışmaları sonucu yaralı halde bulundu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
00:25
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
00:27

İki çocuk saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan bir süre sonra kayboldu. Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan vakası ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Uludağ'da facia! Kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

16 YAŞINDAKİ ŞAHİN'DEN ACI HABER GELDİ!

ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma timleri, zorlu dere yatağı ve sarp arazi şartlarında arama çalışması yürüttü. Saat 19.30'da olay yerine ulaşan ekipler, çocukları Balaban Deresi kıyısında buldu. Yüksekten düşerek başını sert zemine çarptığı belirlenen 16 yaşındaki Şahin Öztop, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uludağ'da facia! Kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

YARALI OLAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer acı haberi Şahin Öztop'un ailesine verirken, olayda yaralanan Alperen Nar ise yapılan ilk müdahalenin ardından sedye ile dere yatağından tahliye edildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Alperen Nar, ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ETİKETLER
#arama kurtarma
#afad
#düşme
#Kayıp Çocuklar
#Uludağ Milli Parkı
#Balaban Deresi
#Bursa Jandarma
#Yaşam
