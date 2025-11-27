Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Okuldan çıkarken birden bayıldı: 11 yaşındaki Suat'tan acı haber

Ordu'nun Ünye ilçesinde 11 yaşındaki öğrenci okuldan ayrılmak için sınıftan çantasını almak istediği sırada birden bayıldı. Küçük çocuğa öğretmenleri kalp masajı yapsa da kurtulamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Okuldan çıkarken birden bayıldı: 11 yaşındaki Suat'tan acı haber
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 23:56

Ordu'nun ilçesinde 6'ıncı sınıf öğrencisi, hayatını kaybetti. Ünye İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi çocuk aniden bayılarak yere düştü.

Okuldan çıkarken birden bayıldı: 11 yaşındaki Suat'tan acı haber

OKULDA HAYATINI KAYBETTİ

Okulda bulunan babası ve öğretmenlerinin ilk müdahalesiyle küçük öğrencinin bilincini kaybetmesinin ardından kısa süre sonra kalbinin durduğu fark edildi. Öğretmenler vakit kaybetmeden Suat Ermiş'e kalp masajı uygulamaya başladı. İhbar üzerine okula hızla ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi burada gerçekleştirdikten sonra öğrenciyi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Okuldan çıkarken birden bayıldı: 11 yaşındaki Suat'tan acı haber


Hastanede doktorlar, kalbi duran küçük Suat'ı hayata döndürmek için yaklaşık bir saat süren yoğun bir çaba sarf etti. Ancak tüm müdahalelere rağmen 11 yaşındaki Suat Ermiş kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Okuldan çıkarken birden bayıldı: 11 yaşındaki Suat'tan acı haber

DAHA ÖNCE BİR HASTALIĞI YOKTU


Öğrencinin daha önceden bilinen bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınarak detaylı inceleme için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muğla'da Neslinur'un ölümünde şüpheler değişti! Herkes tavuk sanırken evde başka şey çıktı
Ankara'da gıda zehirlenmesi şüphesi: 120 işçi hastanelik oldu!
ETİKETLER
#kalp krizi
#Ünye
#Adli Tıp Raporu
#Okul Kantin
#Öğrenci Ölümü
#İlk Yardım
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.