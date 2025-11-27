Fenerbahçe Ferencvaros maç skoru kaç kaç? Evinde 2 puan bıraktı!

UEFA Avrupa Ligi lig etabı 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Macaristan temsilcisi Ferencvaros yeniden mücadeleye çıktı.

Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma, 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Konuk ekip, 66. dakikada Varga'nın golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Sarı-lacivertliler, 69. dakikada Anderson Talisca'nın sayısıyla dengeyi sağladı.

Fenerbahçe'de Jhon Duran, 90+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu skorun ardından üst üste 2. kez berabere kalan Fenerbahçe, 8 puanla 14. sırada bulundu. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ferencvaros ise 11 puanla 4. basamakta konumlandı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann deplasmanına gidecek.

Ferencvaros ise Rangers'ı misafir edecek.