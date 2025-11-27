Ederson Fenerbahçe Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig’in 13. haftasında yaşanan gelişmelerin ardından disipline sevk edilen kulüp ve isimlerle ilgili kararları paylaştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) bildirdiği cezalar, özellikle derbi öncesi futbolseverlerin gündemine yerleşti.

Taraftarların merak ettiği konuların başında ise Fenerbahçe, Galatasaray karşılaşmasında Ederson’un forma giyip giyemeyeceği bulunuyor.

EDERSON CEZA ALDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada PFDK kararlarını ilan etti.

TFF'den yapılan duyuruda 32 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun ceza almadığı belirtildi.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi.”

Bu kararla birlikte Ederson, 1 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek Galatasaray derbisinde görev verilmesi halinde forma takabilecek.