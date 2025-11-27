Menü Kapat
18°
 Hüseyin Bahcivan

Breidablik Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Konferans Ligi maçına saatler kaldı

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Samsunspor bugün İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya saatler kala taraftarlar Breidablik - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı. Breidablik - Samsunspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

bu sezon 'nde oldukça başarılı bir şekilde ilerleyerek 1. sıraya yerleşti. Ligde lider olan temsilcimiz bugün 32. sırada yer alan İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Breidablik - Samsunspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İzlanda'da oynanacak olan Breidablik - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izleyebilecekler.

Temsilcimiz Samsunspor bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı 3 maçtan galibiyet ile ayrıldı. Büyük bir başarı elde eden Samsunspor, Breidablik karşısında da galibiyet alarak liderliğini sürdürmek istiyor.

Breidablik ise Konferans Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmanın 2'sinde mağlubiyet, 1'inde ise beraberlik aldı. Sadece 1 puan toplayan Breidablik ligde 32. sırada bulunuyor.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Breidablik - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre saat 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı Ukrayna Federasyonu'ndan hakem Denys Shurman yönetecek.

BREİDABLİK - SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU, MUHTEMEL 11

Samsunspor'da karşılaşma öncesinde 5 futbolcunun sakatlığı, 1 futbolcunun ise cezası bulunuyor. Satka, Coulibaly, Ntcham, Ceesay ve Sousa sakatlıkları nedeniyle, Celil Yüksek ise hak mahrumiyeti cezasından dolayı mücadelede forma giyemeyecek.

Ndiaye ve Eyüp Aydın ise UEFA isim listesinde yer almadığı için mücadelede oynayamayacak. Ev sahibi ekip Breidablik ise tam kadro sahada olacak.

Breidablik - Samsunspor maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Breidablik: Einarsson, Valgeirsson, Orrason, Margeirsson, Jonsson, Gunnlaugsson, Ludviksson, Jonsson, Thorsteinsson, Ingvarsson, Ulfarsson

Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Soner, Musaba, Mouandilmadji

