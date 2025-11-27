Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

GSS prim borçları silinecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları için uzun süredir beklenen kapsamlı düzenleme Meclis gündemine taşındı. 11. Yargı Paketi ve/veya Torba Yasa teklifi içerisinde yer alan maddelerde, biriken GSS borçları ile ilgili de başlıklar yer alıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
GSS prim borçları silinecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 20:01
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 20:01

Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan ancak ödeme güçlüğü nedeniyle milyonlarca kişinin birikmiş borçlarla karşı karşıya kaldığı GSS prim borçları sorunu, hükümetin çözüm odaklı çalışmalarının üst sıralarında yer alıyor.

Gelir testi yaptırmadığı için en üst limitten borçlandırılan veya ödeme gücü gerçekten düşük olan vatandaşlar için sunulan GSS borçlarının silinmesi veya yeniden düzenlenmesi yönündeki yeni düzenleme, Meclis'te görüşülmekte olan 11. 'nin veya kapsamlı bir Torba Yasa teklifinin kritik maddeleri arasında bulunuyor.

GSS prim borçları silinecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde

1 Aralık 2025 itibarıyla GSS primlerinde ciddi bir artış gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla prim tutarı, 780 TL’den 1560 TL’ye yükseltildi.

Ocak 2026’da beklenen asgari ücret zammıyla birlikte primlerin 2000 TL’yi geçmesi tahmin ediliyor.

GSS prim borçları silinecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler 11. Yargı Paketinin detaylarını paylaştı.

Güler, GSS primleriyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Tabii her yıl olduğu gibi, genel prim borçlarıyla ilgili olarak asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015–2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi noktasında bir teklifimizi de kanun teklifimize ekliyoruz.”

ETİKETLER
#sosyal güvenlik
#sağlık sigortası
#gss prim borcu
#prim borcu
#yargı paketi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.