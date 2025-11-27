GSS prim borçları silinecek mi? 11. Yargı Paketi Meclis gündeminde

Sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan ancak ödeme güçlüğü nedeniyle milyonlarca kişinin birikmiş borçlarla karşı karşıya kaldığı GSS prim borçları sorunu, hükümetin çözüm odaklı çalışmalarının üst sıralarında yer alıyor.

Gelir testi yaptırmadığı için en üst limitten borçlandırılan veya ödeme gücü gerçekten düşük olan vatandaşlar için sunulan GSS borçlarının silinmesi veya yeniden düzenlenmesi yönündeki yeni düzenleme, Meclis'te görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi'nin veya kapsamlı bir Torba Yasa teklifinin kritik maddeleri arasında bulunuyor.

1 Aralık 2025 itibarıyla GSS primlerinde ciddi bir artış gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla prim tutarı, 780 TL’den 1560 TL’ye yükseltildi.

Ocak 2026’da beklenen asgari ücret zammıyla birlikte primlerin 2000 TL’yi geçmesi tahmin ediliyor.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığına sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullar Güler 11. Yargı Paketinin detaylarını paylaştı.

Güler, GSS primleriyle ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Tabii her yıl olduğu gibi, genel sağlık sigortası prim borçlarıyla ilgili olarak asıl ve ferîlerin tahsilinden 2015–2016 yılı itibarıyla vazgeçilmesi noktasında bir teklifimizi de kanun teklifimize ekliyoruz.”