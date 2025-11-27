Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

ASELSAN temettü ödemeleri hesaplara geçti mi ne zaman?

ASELSAN, yatırımcılarına yönelik kâr payı ödemelerini gerçekleştirdi. Hisse başına net 0,1995 TL temettü dağıtan şirketin hisse senedi fiyatında revizyon yapıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ASELSAN temettü ödemeleri hesaplara geçti mi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 18:41

'da işlem gören ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden (ASELS), 2025 yılı Kasım ayı dağıtımını 25 Kasım’da yatırımcılarının hesaplarına yatırarak tamamladı.

Şirket, hisse başına brüt 0,2346491 TL, net ise 0,1994517 TL temettü aktarımı yaptı.

Temettü ödemesiyle birlikte, ASELSAN hisse senedinin fiyatında da Borsa İstanbul tarafından aydınlatma yapıldığı duyuruldu. Teorik fiyat, temettü ödemesi sonrası 184,165 TL olarak tespit edildi.

ASELSAN temettü ödemeleri hesaplara geçti mi ne zaman?

Kasım ayı, Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket için temettü dağıtım süreci oldu.

Yatırımcılar için temettü takvimini takip etmek, portföylerini çeşitlendirmek ve düzenli gelir elde etmek açısından büyük değer taşıyor.

Şirketlerin temettü politikaları ve dağıtım oranları, kararlarını etkileyen önemli faktörlerden sayılıyor.

Bu nedenle, yatırımcıların şirketlerin finansal performanslarını ve temettü geçmişlerini yakından incelemeleri öneriliyor.

ETİKETLER
#yatırım
#borsa istanbul
#aselsan
#temettü
#hisse senedi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.