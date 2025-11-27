ASELSAN temettü ödemeleri hesaplara geçti mi ne zaman?

Borsa İstanbul'da işlem gören ve Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN (ASELS), 2025 yılı Kasım ayı temettü dağıtımını 25 Kasım’da yatırımcılarının hesaplarına yatırarak tamamladı.

Şirket, hisse başına brüt 0,2346491 TL, net ise 0,1994517 TL temettü aktarımı yaptı.

Temettü ödemesiyle birlikte, ASELSAN hisse senedinin fiyatında da Borsa İstanbul tarafından aydınlatma yapıldığı duyuruldu. Teorik fiyat, temettü ödemesi sonrası 184,165 TL olarak tespit edildi.

Kasım ayı, Borsa İstanbul'da işlem gören birçok şirket için temettü dağıtım süreci oldu.

Yatırımcılar için temettü takvimini takip etmek, portföylerini çeşitlendirmek ve düzenli gelir elde etmek açısından büyük değer taşıyor.

Şirketlerin temettü politikaları ve dağıtım oranları, yatırım kararlarını etkileyen önemli faktörlerden sayılıyor.

Bu nedenle, yatırımcıların şirketlerin finansal performanslarını ve temettü geçmişlerini yakından incelemeleri öneriliyor.