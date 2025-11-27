PFDK Ederson kararını açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde son durum netleşti!

Fenerbahçe'nin deneyimli eldiveni Ederson, Galatasaray derbisinde sahada olacak. PFDK, yıldız futbolcuya ceza verilmediğini belirtti.

PFDK VE EDERSON AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."

ROLAND SALLAI CEZA ALDI

Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesinde doğrudan kırmızı kart gören Roland Sallai ise 2 maç ceza aldı. Macar oyuncunun süreci için yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu ROLAND SALLAI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi." ifadeleri kullanıldı.