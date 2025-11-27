Menü Kapat
 Burak Ayaydın

PFDK Ederson kararını açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde son durum netleşti!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Ederson süreci duyuruldu. PFDK, Brezilyalı eldiven için nihai kararı açıkladı.

PFDK Ederson kararını açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde son durum netleşti!
Burak Ayaydın
27.11.2025
27.11.2025
27.11.2025

Fenerbahçe'nin deneyimli eldiveni Ederson, Galatasaray derbisinde sahada olacak. PFDK, yıldız futbolcuya ceza verilmediğini belirtti.

PFDK Ederson kararını açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde son durum netleşti!

PFDK VE EDERSON AÇIKLAMASI

"FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu EDERSON SANTANA DE MORAES hakkında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verildi."

PFDK Ederson kararını açıkladı: Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde son durum netleşti!

ROLAND SALLAI CEZA ALDI

Galatasaray-Gençlerbirliği mücadelesinde doğrudan kırmızı kart gören Roland Sallai ise 2 maç ceza aldı. Macar oyuncunun süreci için yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. sporcusu ROLAND SALLAI’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

DERBİDEN BEKLENTİ NEDİR?
İki takım da zorlu maçı, bu sezonun kırılma noktalarından biri olarak görüyor.
İlgili Haber
Galatasaray'da ayrılık: Okan Buruk yıldız ismin biletini kesti!
Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!
#Spor
#Spor
