18°
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'de Diego Carlos ve Sofyan Amrabat ayrılıkları için geri sayıma geçildi. Esasen ise Avrupa ekipleri, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın kalıcı transferi için; Fenerbahçe ile resmen masaya oturdu.

Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!
'de ilk yıldız vedaları netleşiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Diego Carlos ve , Süper Lig defterini tamamen kapatıyor.

Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

FENERBAHÇE'DE YILDIZ VEDALARI İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Diego Carlos ve Sofyan Amrabat, kiralık sürecinde iyi performanslar gösterdi! Halihazırda Sofyan Amrabat 'te kendini yeniden ispatlarken, Diego Carlos da Fenerbahçe'deki sakatlık döneminden sonra Como'da tekrar form tuttu. An itibarıyla ise Real Betis ve Como, yıldız isimlerin kalıcı transferleri için Fenerbahçe yönetimiyle pazarlıklara başladı. Ayrıca Serie A'dan birkaç ekip daha, Fenerbahçe'ye Diego Carlos'un durumunu sordu ve bonservis bilgisi aldı.

Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

FENERBAHÇE SONRASINDA DIEGO CARLOS VE SOFYAN AMRABAT'IN PERFORMANSLARI

Diego Carlos kiralık gittiği Como'da 9 maça çıkıp iyi işler yaparken, Sofyan Amrabat da Real Betis ile 10 mücadelede yer almış ve özel performanslar sergilemişti. Son olarak da iki yıldız, takımlarının savunma yönünü artırmıştı.

Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'DE AYRILIKLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Domenico Tedesco'nun vereceği raporla birlikte, sarı lacivertlilerde ciddi bir yapılanma gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Liverpool'da büyük kriz: 70 yıldır ilk kez oldu!
Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#real betis
#Sofyan Amrabat
#Fenerbahçe
#Kiralık Odalar
#Diego Carlos
#Como
#Spor
