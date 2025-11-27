Fenerbahçe'de yıldız vedaları: Transfer görüşmeleri resmen başladı!

Fenerbahçe'de ilk yıldız vedaları netleşiyor. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak ayrılan Diego Carlos ve Sofyan Amrabat, Süper Lig defterini tamamen kapatıyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ VEDALARI İÇİN SÜRPRİZ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ!

Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen Diego Carlos ve Sofyan Amrabat, kiralık sürecinde iyi performanslar gösterdi! Halihazırda Sofyan Amrabat Real Betis'te kendini yeniden ispatlarken, Diego Carlos da Fenerbahçe'deki sakatlık döneminden sonra Como'da tekrar form tuttu. An itibarıyla ise Real Betis ve Como, yıldız isimlerin kalıcı transferleri için Fenerbahçe yönetimiyle pazarlıklara başladı. Ayrıca Serie A'dan birkaç ekip daha, Fenerbahçe'ye Diego Carlos'un durumunu sordu ve bonservis bilgisi aldı.

FENERBAHÇE SONRASINDA DIEGO CARLOS VE SOFYAN AMRABAT'IN PERFORMANSLARI

Diego Carlos kiralık gittiği Como'da 9 maça çıkıp iyi işler yaparken, Sofyan Amrabat da Real Betis ile 10 mücadelede yer almış ve özel performanslar sergilemişti. Son olarak da iki yıldız, takımlarının savunma yönünü artırmıştı.