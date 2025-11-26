Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!

Fenerbahçe'de transfer için sürpriz bir gelişme yaşandı ve Galatasaraylı Mauro Icardi hesapları yapıldı. Esasen ise Fenerbahçe; forvet transferi sürecini, Mauro Icardi'nin Galatasaray'dan ayrılma ihtimaline göre kurgulamaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 22:59

Fenerbahçe'de, Galatasaray ve Mauro Icardi kritiği gündeme geldi. Halihazırda Mauro Icardi'nin Galatasaray'a veda etme ihtimalinin öne çıkarıldığı dönemde, Blasting News'in haberine göre Juventus devreye girdi ve Fenerbahçe adına yeni bir süreç gelişti.

Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!

FENERBAHÇE'DE GALATASARAYLI MAURO ICARDI TRANSFERİ VE DUSAN VLAHOVIC HAMLESİ

Fenerbahçe yönetimi için forvet transferinde; Galatasaraylı Mauro Icardi'nin de dahil olduğu, yeni bir rota oluştu! Uzun zamandır Juventuslu Dusan Vlahovic ile ilgilenen ama İtalya devinden onay alamayan Fenerbahçe'ye, an itibarıyla Mauro Icardi müjdesi geldi! Zira Çizme basını, Juventus'un geniş rotasyon için Galatasaraylı Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini ve ardından da Dusan Vlahovic ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!

MAURO ICARDI'NİN GALATASARAY İLE OLAN KONTRATI SONA ERİYORDU

Arjantinli golcü Mauro Icardi, an itibarıyla Galatasaray ile olan sözleşmesinin son aylarına girmiş ama sarı kırmızılı yönetimden yeni bir teklif almamıştı.

Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!

MAURO ICARDI VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon özelinde çok eleştirilen Mauro Icardi, yeni takvim yılında 17 maça çıkmış ve 7 gollük katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY MAURO ICARDI'Yİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Sarı kırmızılılar, yıldız golcü için PSG'ye 10 milyon Euro bonservis ödemişti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi: 45 milyon Euroluk Brezilyalı!
TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.