Fenerbahçe'de Mauro Icardi hesapları: Transferde büyük sürpriz!

Fenerbahçe'de, Galatasaray ve Mauro Icardi kritiği gündeme geldi. Halihazırda Mauro Icardi'nin Galatasaray'a veda etme ihtimalinin öne çıkarıldığı dönemde, Blasting News'in haberine göre Juventus devreye girdi ve Fenerbahçe adına yeni bir süreç gelişti.

FENERBAHÇE'DE GALATASARAYLI MAURO ICARDI TRANSFERİ VE DUSAN VLAHOVIC HAMLESİ

Fenerbahçe yönetimi için forvet transferinde; Galatasaraylı Mauro Icardi'nin de dahil olduğu, yeni bir rota oluştu! Uzun zamandır Juventuslu Dusan Vlahovic ile ilgilenen ama İtalya devinden onay alamayan Fenerbahçe'ye, an itibarıyla Mauro Icardi müjdesi geldi! Zira Çizme basını, Juventus'un geniş rotasyon için Galatasaraylı Mauro Icardi'yi transfer etmek istediğini ve ardından da Dusan Vlahovic ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

MAURO ICARDI'NİN GALATASARAY İLE OLAN KONTRATI SONA ERİYORDU

Arjantinli golcü Mauro Icardi, an itibarıyla Galatasaray ile olan sözleşmesinin son aylarına girmiş ama sarı kırmızılı yönetimden yeni bir teklif almamıştı.

MAURO ICARDI VE GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon özelinde çok eleştirilen Mauro Icardi, yeni takvim yılında 17 maça çıkmış ve 7 gollük katkı sağlamıştı.