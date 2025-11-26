TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!

Kategoriler
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi özelinde hakem zirvesi yapıldı. MHK, Süper Lig'deki dev maç için son iki aday arasında önemli bir karar verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Cihan Aydın ile Mehmet Türkmen'i liste başı yaptı! Ayrıca da MHK, Süper Lig'deki heyecanlı mücadele için ilk tercihini Cihan Aydın olarak belirledi.
İki ekibin de kritik maçlar oynadığı dönemde, pazartesi akşamı saat 20.00 itibarıyla Kadıköy düellosu yaşanacak! Son olarak da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli bir kırılma noktası olması bekleniyor.