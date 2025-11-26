TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi özelinde hakem zirvesi yapıldı. MHK, Süper Lig'deki dev maç için son iki aday arasında önemli bir karar verecek.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE HAKEM SÜRECİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Cihan Aydın ile Mehmet Türkmen'i liste başı yaptı! Ayrıca da MHK, Süper Lig'deki heyecanlı mücadele için ilk tercihini Cihan Aydın olarak belirledi.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İki ekibin de kritik maçlar oynadığı dönemde, pazartesi akşamı saat 20.00 itibarıyla Kadıköy düellosu yaşanacak! Son olarak da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli bir kırılma noktası olması bekleniyor.