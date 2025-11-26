Menü Kapat
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için hakem listesini netleştirdi. Esasen ise MHK, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için iki ismi öne çıkardı.

TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.11.2025
18:26
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
18:26

- derbisi özelinde zirvesi yapıldı. , 'deki dev maç için son iki aday arasında önemli bir karar verecek.

TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE HAKEM SÜRECİ

Türkiye Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Cihan Aydın ile Mehmet Türkmen'i liste başı yaptı! Ayrıca da MHK, Süper Lig'deki heyecanlı mücadele için ilk tercihini Cihan Aydın olarak belirledi.

TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İki ekibin de kritik maçlar oynadığı dönemde, pazartesi akşamı saat 20.00 itibarıyla Kadıköy düellosu yaşanacak! Son olarak da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında önemli bir kırılma noktası olması bekleniyor.

TFF'de derbi kritiği başladı: Fenerbahçe-Galatasaray maçı için iki hakem listede!

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY'DA SON DURUM NEDİR?
Süper Lig lideri, sakatlıklar sebebiyle kadro dengesini ayarlamakta zorlanıyordu.
