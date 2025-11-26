2026 Dünya Kupası torbaları açıklandı! A Milli Takım'ın yeri belli oldu

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

FIFA, 5 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekimi öncesinde 2026 Dünya Kupası torbalarını resmen açıkladı.

İŞTE A MİLLİ TAKIMIN TORBASI

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı play-off yolundan çıkacak takım, kurada dördüncü torbada yer alacak.

DÜNYA KUPASI TORBALARI AÇIKLANDI

POT 1: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya.

POT 2: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya.

POT 3: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika.

POT 4: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, (İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek), (Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk), (Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova), (Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo), (Bolivya-Surinam / Irak)

A MİLLİ TAKIM'IN YOLU

Grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan milli takımın yarı finaldeki rakibi Romanya oldu. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

PLAY-OFF TARİHLERİ BELLİ OLDU

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak play-off etabına katılacak 16 takım, her birinde 4 takımın yer aldığı 4 farklı play-off yolunda mücadele edecek. Yarı final eşleşmelerinde 1. ve 2. torbada yer alan takımlar, maçlarını evlerinde oynayacak. Play-off'larda yarı final maçları 26 Mart 2026, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026'da yapılacak.