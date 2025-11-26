Galatasaray - Union SG maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...

Kategoriler
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında Belçika ekibi Union SG'ye 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz, üç maç aranın ardından mağlup olurken, 9 puanda kaldı. Bu sonucun ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. Peki Türkiye kaçıncı sırada? İşte detaylar...
