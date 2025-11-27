Liverpool'da büyük kriz: 70 yıldır ilk kez oldu!

Liverpool'da tarihi bir mağlubiyet serisi oluştu. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven karşısında 4-1 kaybeden Premier Lig temsilcisi, an itibarıyla 1953'ten bu yana ilk kez böyle bir darbe aldı.

LIVERPOOL'DA 70 YIL SONRA KRİTİK KAYIPLAR

PSV Eindhoven maçından önce Premier Lig'de Manchester City ve Nottingham Forest'a 3-0'lık skorlarla yenilen Liverpool, böylece tüm kulvarlarda üç maç üst üste üç farkla mağlup olmuş oldu! Esasen ise kırmızılar, Aralık 1953'ten bu yana ilk kez böyle bir seri yaşadı. Ayrıca da Arne Slot'un öğrencileri, Kasım 1953 – Ocak 1954 döneminden sonra ilk kez son 12 resmi maçın dokuzunu kaybetmiş durumda.

ARNE SLOT İÇİN VEDA KRİTİĞİ

Liverpool'da Arne Slot için ayrılık kararı alınacağı iddia ediliyor. Zira Hollandalı hoca, uzun zamandır takımdaki krizi çözememişti.