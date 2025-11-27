Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Breidablik hangi ülkenin takımı, kadro değeri! Samsunspor ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

Samsunspor bugün UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına saatler kala Breidablik hangi ülkenin takımı, kadro değeri gündem oldu.

Breidablik hangi ülkenin takımı, kadro değeri! Samsunspor ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak
'nde lider olan temsilcimiz bugün saat 23.00'te Breidablik ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmada Samsunspor galibiyet ile ayrılırsa UEFA Konferans Ligi'nde 12 puana ulaşarak ilk 8 ihtimalini artıracak.

Taraftarlar tarafından Breidablik hangi ülkenin takımı, kadro değeri ise araştırılmaya başlandı.

Breidablik hangi ülkenin takımı, kadro değeri! Samsunspor ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

BREİDABLİK HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Bredablik, 1950 yılında 'nın Kopavogur şehrinde kuruldu. İzlanda'nın en üst ligi olan Beste Deild'de mücadele eden Breidablik, iç saha mücadelelerini 5 bin 501 kapasiteli Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynuyor.

Kulüp tarihi boyunca 3 İzlanda Beste Deild şampiyonluğu, 1 İzlanda Kupası, 3 İzlanda Lig Kupası ve 2 İzlanda Süper Kupası kazanmıştır

Breidablik hangi ülkenin takımı, kadro değeri! Samsunspor ile Konferans Ligi'nde karşılaşacak

BREİDABLİK KADRO DEĞERİ, PUAN DURUMLARI

Breidablik'in Transfermarkt verilerine göre 4.24 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. İzlanda ekibinin en değerli futbolcusunun ise 400 bin Euro piyasa değeri ile Anton Logi Ludviksson olduğu belirtiliyor.

Ludviksson'un ardından ise 350 bin Euro piyasa değeri ile Höskuldur Gunnlaugsson (Merkez Orta Saha), Aron Bjarnason (Sol Kanat), Valgeir Valgeirsson (Sağ Bek) ve Thor Ulfarsson (Santrafor) geliyor.

#Futbol
#İzlanda
#UEFA Konferans Ligi
#samsunspor
#Breidablik
#Aktüel
