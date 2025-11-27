Emekleri geleceğe umut oluyor: Muşlu kadınlar üretimle aile bütçesine ve eğitime destek sağlıyor

Muş’ta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerle hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlarken, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek oluyor.

KÖY OKULUNDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLADILAR

Halk Eğitim Merkezinde verilen el sanatları teknoloji kursuna katılan kadınlar, eğitimlerde kullanılan kumaşlardan arta kalan atıkları değerlendirmek amacıyla kalemlikler üretiyor. Gönüllü olarak yürüttükleri sosyal sorumluluk çalışması kapsamında hazırladıkları kalemlikleri köy okulundaki öğrencilere hediye eden kursiyerler, çocuklara sürpriz yapmak için kalemliklerin içine küçük hediyeler de yerleştiriyor. Kursiyer kadınlar, hem atık malzemeleri geri dönüştürerek ekonomiye katkı sağlamayı hem de çocukların yüzünü güldürmeyi amaçlıyorlar.



260 KALEMLİK HAZIRLADILAR

Muş Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Teknolojisi Kursu Öğretmeni Necla Özdemir, atık malzemelerden köy çocukları için kalemlik yaptıklarını ifade ederek, "Hazır gereçlerle yapılan nakış eğitimleri veriliyor. Kursta kullanılan hazır malzemelerin yanı sıra, atık kumaşları da değerlendiriyoruz. Bu kumaşlardan minder, yastık, seccade gibi ürünler üretiyor, artan parçaların ise çöpe gitmemesi için geri dönüşüme kazandırılmasına önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kalan kumaşları kullanarak köy çocukları için kalemlikler hazırladık Kalemliklerin içine küçük hediyeler de yerleştirdik. Kursumuzun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi ve küçük bir çikolata ekleyerek hazırladığı bu sürprizlerle çocukları sevindirmeyi amaçladık. Yaklaşık 260 kalemlik hazırladık ve köy okullarına gönderiyoruz. Öğretmenler aracılığıyla kalemlikler çocuklara ulaştırılarak yüzlerinde mutluluk oluşturuluyor. Kursiyerlerimiz burada hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşerek yeni arkadaşlıklar ve yeni çevreler ediniyor. Farklı kültürel etkinliklere katılıyor, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Bu proje sayesinde hem geri dönüşüme katkı sağladılar hem de kalemlik hazırlayarak farklı ve anlamlı bir etkinliğe imza atmış oldular" dedi.

"AİLE BÜTÇESİNEKATKIDA BULUNUYORUM"

Emekli olduktan sonra boş zamanlarını değerlendirmek için kursa başladığını söyleyen kursiyerlerden Nuray Polat, "Ben 30 yıl görev yaptım. Emekli olduktan sonra evdeki boş zamanlarımı değerlendirmek için buraya geldim. Öğrenmek için başladığım bu kursta, öğretmenimizin desteği sayesinde kendimi daha donanımlı hâle getirdim. Şimdi köy okullarına cüzdan yapıyoruz ve bu sayede aile bütçesine de katkıda bulunuyorum. İlerleyen zamanlarda girişimci olabileceğimi düşünüyorum ve bunun için gerekli belgeleri almayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.