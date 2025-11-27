Vahşet 19 yıl sonra aydınlatıldı! Emniyetteki ifadeler kan dondurdu: "Seni parçalar, bavula koyup yakarım"

Kocaeli'nde 9 yıl önce yaşanan olayda; Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeni olan ve o dönemde hiç evlilik yapmamış 1955 doğumlu Hikmet Akçay'dan bir süre haber alamayan abisi İsmet Akçay, polise gidip kayıp başvurusunda bulundu.

ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAKTI...

Abinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Hikmet Akçay'ın izini bir türlü bulamadı. 27 Nisan 2026'da zaman aşımına uğrayacak olan olayın aydınlatılması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yeniden harekete geçti.

HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayı derinlemesine incelerken, dönemin HTS kayıtlarını incelediğinde 2006 yılında Hikmet Akçay'ın Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeniyken öğrencilerinden biri olan Esin B. ile olan yakın ilişkisini fark etti.

2 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

HTS kayıtları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Hikmet Akçay ile telefondan sık sık iletişime geçen Esin B.'yi izlemeye başladı. İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda Hikmet Akçay'ın ortaokuldan öğrencisi olan Esin B. ile birlikte toplamda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade ve diğer işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

ESİN B.'NİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Esin B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Esin B.'nin burada polise verdiği ifadesinde ortaokul yıllarında ailesinin ekonomik durumunun iyi olmadığı, babasının kendisiyle hiç ilgilenmediğini ve öğretmeni Hikmet Akçay'ın bu durumdan haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

"ZAMAN İÇİNDE KENDİSİNE AŞIK OLDUM"

Öğretmeni olan Hikmet Akçay'la aynı mahallede oturduklarını da söyleyen Esin B., "Bana ve aileme o zamanlarda maddi ve manevi yönden çok destek oluyordu. Ailem ve ben bazen Hikmet'in evine giderdik. Sonraki zamanlarda ben tek bile gidiyordum. Kendisi evli değildi ve bana duygusal anlamda bir şeyler hissediyordu. Kıskanmaya başlamıştı beni. Sonrasında ben o zamanlar küçük olduğum için kendisiyle bir birlikteliğim olmadı ama iletişimimiz her zaman vardı. Sonrasında ben ortaokuldan mezun oldum ve liseye başladım. Lise bitene kadar ev telefonlarından bile olsa onu arar konuşurdum. Sonrasında ben lisedeyken ailevi problemlerim hala devam ediyordu. Lisede kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. (63) bana çok iyi davrandı. Bana birçok konuda destek oldu. Ben de zaman içinde kendisine aşık oldum. Ama o hep bana bir öğrenci gibi yaklaştı ve yaşımın küçük olduğundan kaynaklı benimle birlikte olmak istemedi. Liseyi bitirdim sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandım. Üniversitede evde tek yaşıyordum. Üniversitede olmama rağmen Hikmet Akçay'la hala konuşmaya devam ediyorduk. Ben üniversite üçüncü sınıftayken liseden kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. ile sevgili olduk. Erdoğan Y., benim evime gidip geliyordu. Bana aşık olan ortaokul öğretmenim Hikmet Akçay'ın da bu durumdan haberi oldu ve benimle görüşmek istiyordu. Benimle görüşmek için Kocaeli'ye gelmek istedi. Evime geldi ve Erdoğan Y. ile benim ilişkim öğrenince beni tehdit etti'' dedi.

"SENİ PARÇALAR, BAVULA KOYUP YAKARIM"

Esin B. ekiplere verdiği ifadesinin devamında Hikmet Akçay'ın kendisine "Eğer Erdoğan'la birlikte olmaya devam edersen, seni öldürüp parçaladıktan sonra bavula koyup yakarım" dediğini söyledi. Esin B., "Bu sözün ardından Hikmet Akçay ile tartışmaya başladık. Kendisi boğazıma yapıştı. Ben de onu ittim ve sonrasında yere düşüp bayıldı. Hemen mutfağa gidip elime bıçak aldım ve kendisini bıçakladım" dedi.

ADAMI ÖLDÜRÜP ERKEK ARKADAŞINI ARADI

İddiaya göre Hikmet Akçay'ı bıçaklayan Esin B., panik yapınca kendisine yardım etmesi için üniversiteden yakın erkek arkadaşı Zemçi S.'yi (45) aradı. Esin B. ile Zemçi S., evdeki cesedi kaybetmek için harekete geçti. Evde işlenen cinayetin ardından Esin B., Hikmet Akçay'ın üzerinden evinin anahtarını, cep telefonun alıp Akçay'ın Bayrampaşa'da bulunan evine geldi. Tehdit ve şantaj edildiği iddia edilen Esin B., Hikmet Akçay'ın kendisinin aleyhinde kullandığı materyal aradı ama bir şey bulamadı. Zemçi S. ile Esin B., kırmızı renkte büyük bir bavul alıp bir araçla Kocaeli'ye doğru Hikmet Akçay'ın cesedini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Esin B. lise aşkı Erdoğan Y.'yi aradı ve kendisine yardım etmesini istedi.

HİKMET AKÇAY'IN CESEDİ BAVULA KOYULUP YAKILDI

Şüphelilerden Esin B., (42), Erdoğan Y. (63), Zemçi S. (45), Hikmet Akçay'ın cesedini aldı. Şüpheliler araçla İstanbul'un Avcılar ilçesine geldi. Avcılar'da Erdoğan Y.'nin kuzeni Hakan D.'yi de alarak Silivri'ye gittiler. Silivri'de içerisinde Hikmet Akçay'ın cesedinin bulunduğu bavulun üzerine benzin dökülüp yakıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli yer tespitiyle 19 yıl önce işlenmiş ve yıllar sonra açığa çıkarılan cinayette Hikmet Akçay'ı nasıl öldürdüklerini anlattı. Polis ekipleri, Kocaeli ve Silivri'de 4 şüpheliyle birlikte inceleme yaptı. Şüpheliler tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.