Avatar
Editor
 Ümit Buget

GSM hattı aboneliğinde yeni dönem: Sınırlama geliyor!

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler "GSM hattı aboneliği çipli kimlik kartıyla yapılabileceğini burada standardı getiriyoruz. Bilgi teknoloji ile iletişim kurumu tarafından gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz" dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 17:04

GSM hattı aboneliğinin çipli ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriliyor. Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, hat sayısına da sınırlama getirilecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis'e sunulan 11. 'ne ilişkin açıklama yaptı. "GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz" diyen Güler şunları kaydetti: "Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından gerçek veya tüzel bir kişi adına açılabilecek hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Sonsuz sayıda kişi adına herhangi bir hattın alınarak bunun faaliyetlerinde kullanılmasının da önüne geçmeyi arzu ediyoruz.

Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak." Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getirdiklerini belirten Güler, "Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak" ifadelerini kullandı.

