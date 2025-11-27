11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak

Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu. 50-55 bin mahkumun yararlanması beklenen düzenlemeyle, denetimli serbestlik 3 yıl daha erken olacak. AK Partili Abdullah Güler paketin içeriğine ilişkin tüm detayları paylaştı.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ KARANLIK ODAKLARDIR"

AK Partili Güler'in açıklamalarından satırbaşları:

"Son dönemlerde organize suç örgütlerinin toplumsal huzuru, güvenliği, geleceği tehdit eden birçok olaya karıştığını görüyoruz. Organize suç örgütleri karanlık odaklardır. Milletvekilleri olarak gençlerimizin suç örgütlerinin gölgesine teslim olmaması için bu zamana kadar elimizden gelen gayreti gösterdik.

ÜST SINIRLARINI ARTIRIYORUZ

Suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkili sürdürmek için TCK'nın 220. maddesinde değişikliğe gidiyoruz. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranın artırılmasını öngörüyoruz. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis+ cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz.

HAVAYA ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIYOR

Meskun mahalde silahla ateş etmenin suçunun cezasını artıyoruz. Bu suçun işlendiği düğün, nişan, asker uğurlaması gibi vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırmayı öneriyoruz. Asker uğurlaması, düğün, nişan gibi günlerde havaya ateş açmak bizim bir türlü sonlandıramadığımız bir eğlence türü olarak maalesef davranışlar görmeye devam ediyoruz. Bu eylemlerin yönelik de ceza artırımlarını öngörüyoruz.

TRAFİKTE YOL KESENE HAPİS CEZASI

Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz. Bu fiiller açısından da yaptırım öngörüyoruz. Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Kişilerin can ve mal güvenliğine kast eden şehir eşkıyalarının trafikte saldırganlık fiileri bakımında caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyor ve vatandaşlarımızın da güvenliğini üst derece sağlamaya gayret ediyoruz.

Tehlikeli faaliyet alanlarının artması, çalışma ortamlarının kalabalıklaşması, trafiğe çıkan araç sayısındaki ciddi artış sonrasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışların da arttığını görüyoruz. Taksirle yaralama suçunun ceza miktarlarını artırarak bu konuda daha caydırıcı etkin bir yaptırımı bu teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Suç örgütleriyle daha etkin mücadele edilecek. Havaya ateş açmanın cezası artacak. Trafikte yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Dolandırıcılıkta yargılama asli ceza mahkemelerinde görülecek.

COVİD DÜZENLEMESİ

Covid düzenlemesi kapsamını yeniden düzenledik. Açık cezaevinden 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Koşullu salıverme şartları geçerlidir.

BANKALARA HESAP DONDURMA İZNİ

Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanıyoruz. Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriyoruz.

GSM HATLARINA SINIR GELİYOR

GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz. Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak. Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak. TCK'nın 158'inci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesini imkan getiriyoruz"