Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak

Son dakika haberi: 11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu. AK Partili Abdullah Güler paketin içeriğine ilişkin tüm detayları paylaştı. Suç örgütleriyle daha etkin mücadele için değişiklik yaptıklarını aktaran Güler, "Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis+ cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz" dedi. Güler, tartışmalara neden olan covid düzenlemesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 15:11

Covid düzenlemesinin de yer aldığı 11. Yargı Paketi, TBMM'ye sunuldu. 50-55 bin mahkumun yararlanması beklenen düzenlemeyle, denetimli serbestlik 3 yıl daha erken olacak. AK Partili Abdullah Güler paketin içeriğine ilişkin tüm detayları paylaştı.

"ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ KARANLIK ODAKLARDIR"

AK Partili Güler'in açıklamalarından satırbaşları:

"Son dönemlerde organize suç örgütlerinin toplumsal huzuru, güvenliği, geleceği tehdit eden birçok olaya karıştığını görüyoruz. Organize suç örgütleri karanlık odaklardır. Milletvekilleri olarak gençlerimizin suç örgütlerinin gölgesine teslim olmaması için bu zamana kadar elimizden gelen gayreti gösterdik.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak

ÜST SINIRLARINI ARTIRIYORUZ

Suç örgütleriyle mücadeleyi daha etkili sürdürmek için TCK'nın 220. maddesinde değişikliğe gidiyoruz. Suça sürüklenen çocukların araç olarak kullanılması halinde örgüt yöneticilerine verilecek cezanın bir kat oranın artırılmasını öngörüyoruz. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak suçlarında hapis+ cezalarının alt ve üst sınırlarını da bu teklifimizde artırıyoruz.

HAVAYA ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIYOR

Meskun mahalde silahla ateş etmenin suçunun cezasını artıyoruz. Bu suçun işlendiği düğün, nişan, asker uğurlaması gibi vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek cezayı yarı oranda artırmayı öneriyoruz. Asker uğurlaması, düğün, nişan gibi günlerde havaya ateş açmak bizim bir türlü sonlandıramadığımız bir eğlence türü olarak maalesef davranışlar görmeye devam ediyoruz. Bu eylemlerin yönelik de ceza artırımlarını öngörüyoruz.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak

TRAFİKTE YOL KESENE HAPİS CEZASI

Trafikte yol kesme olaylarını sıklıkla görmeye başladık. Trafikte yol kesme eylemini müstakil bir suç olarak düzenliyoruz. Bu fiiller açısından da yaptırım öngörüyoruz. Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye de bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Kişilerin can ve mal güvenliğine kast eden şehir eşkıyalarının trafikte saldırganlık fiileri bakımında caydırıcı cezaların verilmesini sağlıyor ve vatandaşlarımızın da güvenliğini üst derece sağlamaya gayret ediyoruz.

Tehlikeli faaliyet alanlarının artması, çalışma ortamlarının kalabalıklaşması, trafiğe çıkan araç sayısındaki ciddi artış sonrasında dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışların da arttığını görüyoruz. Taksirle yaralama suçunun ceza miktarlarını artırarak bu konuda daha caydırıcı etkin bir yaptırımı bu teklifimizde yer vermiş oluyoruz. Suç örgütleriyle daha etkin mücadele edilecek. Havaya ateş açmanın cezası artacak. Trafikte yol kesmeye 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Dolandırıcılıkta yargılama asli ceza mahkemelerinde görülecek.

COVİD DÜZENLEMESİ

Covid düzenlemesi kapsamını yeniden düzenledik. Açık cezaevinden 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Koşullu salıverme şartları geçerlidir.

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! Denetimli serbestlik 3 yıl erken olacak

BANKALARA HESAP DONDURMA İZNİ

Bilişim sistemlerinin kullanması suretiyle işlenen suçlarda ilgili banka hesabının, 48 saate kadar banka tarafından askıya alınması, ilgili muhatabın bu konuda olur vermesi halinde hesabın tekrar işleme alınmasına imkan tanıyoruz. Suçta kullanıldığı belirlenen paraya el konulması suretiyle tedbir geliştiriyoruz.

GSM HATLARINA SINIR GELİYOR

GSM hattı aboneliğinin çipli kimlik kartı ile yapılabileceğine yönelik bir standart getiriyoruz. Hat sayısına ilişkin bir sınırlama getiriyoruz. Ölen kişilere ait telefon hatlarının da üç ayda bir kontrolleri yapılacak. Aktif olmayanlar kapatılacak. Yabancı uyruklu kişilere ait mobil hatlara belli bir standart getiriyoruz. Diplomatik ilişkiler ve yabancı misyon görevlileri bunlardan istisna olacak. TCK'nın 158'inci maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçlamalarının asliye ceza mahkemelerinde görülmesini imkan getiriyoruz"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Tunç'tan gündeme dair açıklama! 11. Yargı Paketi'nde neler olacak?
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu
ETİKETLER
#haber
#son dakika haberi
#Güncel Finans Haberleri
#Haber Detayı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.