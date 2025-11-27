Türkiye’nin en büyük girişimcilik etkinliğinde 1,74 milyar TL’yi aşan ödül ve yatırım açıklandı

İTÜ ARI Teknokent’in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek ev sahipliğinde düzenlenen Big Bang Startup Challenge bu yıl 14’üncü kez gerçekleştirildi. 25–26 Kasım 2025 tarihleri arasında UNIQ İstanbul’da “ImpactVerse” temasıyla düzenlenen etkinlik, girişimcilik etkisinin evrene yayıldığı sahne oldu.

1,74 MİLYAR TL’Yİ AŞAN ÖDÜL, NAKİT VE YATIRIMA ŞAHİTLİK EDİLDİ

Sunuculuğunu bu yıl da M. Serdar Kuzuloğlu’nun üstlendiği Big Bang 2025, iki gün boyunca girişimcilik ve teknoloji ekosistemini bir araya getirdi. Etkinliğin ilk gününde, 8 farklı dikeyde (Otomotiv İhracatçıları Birliği’nin desteklediği Otomotiv ve Mobilite; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (Elder) desteklediği Enerji; yabancı girişimlerin sunum yaptığı ITU SEED; Yaşam Teknolojileri/Medikal Teknolojiler; Makine ve Yapay Zekâ; Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojileri; İK ve Regülasyon Teknolojileri; E-Ticaret ve Platformlar) sahne alan 50 girişim, insan odaklı teknoloji çözümleriyle büyük ilgi gördü.

Etkinliğin ikinci gününde ise merakla beklenen ödüller ve yatırımlar açıklandı. Big Bang 2025 sahnesinde yeni bir rekorla 1,74 milyar TL’yi aşan ödül, nakit ve yatırım duyuruldu. Yatırımcıları etkileyerek ilk beşte yer almaya hak kazanan girişimler sırasıyla Bloocell, Werer Energy, Arya AI, Vignetim ve Biges Kompozit oldu.

Ayrıca İTÜ Çekirdek girişimlerinden AI Agent TR, Beebird, CranioCatch, Laska Teknoloji, Myaircharger, Pardon AI, RouteMe, SKYMOD ve WERER Energy’nin yatırımları da Big Bang 2025 sahnesinde duyuruldu. Bunlar arasında özellikle öne çıkanlar ise 800 bin dolar yatırım ile Laska Teknoloji ve 1,5 milyon dolar yatırım ile Pardon AI oldu. Etkinlikte, 2025 yılı içinde yatırım almış toplam 75 İTÜ Çekirdek girişiminin yatırımları kutlandı.

Etkinliğin finalinde toplam ödül, nakit ve yatırım tutarını açıklayan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, ekosistemin yatırım gücündeki artışa şu sözlerle dikkat çekti: “Bugün bu sahnede, İTÜ Çekirdek girişimlerimizin bugüne kadar aldığı 1,74 milyar TL’lik yatırımı kutluyoruz. Geçtiğimiz yıl Big Bang sahnesinde 2,85 milyar TL’lik, yani 88 milyon dolarlık bir yatırım seviyesine ulaşmanın gururunu yaşamıştık. Fakat o yatırımlar arasında sadece bir girişimimiz tek başında 64 milyon dolarlık bir yatırıma sahipti. İleri aşamadaki bu girişim dışındaki diğer girişimlerimiz ise toplam 24 milyon dolarlık yatırım almıştı. Bu yıl ise 75 girişimimizin daha geniş bir yayılımla toplam 41 milyon dolar yatırım alması, ekosistemimizin tabana yayılan gücünü ve sürdürülebilir büyümesini açıkça ortaya koyuyor. Özetle, ekosistemimizin yatırım kapasitesini istikrarlı biçimde artırmaya devam ediyoruz. Bunu küresel ölçekte yatırımların temkinli seyrettiği bir dönemde başarmak ise İTÜ Çekirdek girişimlerine duyulan güvenin en güçlü göstergelerinden biri.”

İTÜ ARI TEKNOKENT’İN GLOBAL HUB VİZYONU VE YATIRIM FONU PAYLAŞILDI

Big Bang’in ilk gününde açılış konuşmasını gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, İTÜ ARI Teknokent’in 22 yıllık yolculuğunu ve ekosistemin oluşumdan dönüşüme uzanan hikâyesini aktarırken, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 252 yıllık birikimini girişimcilerin cesareti, araştırmacıların merakı ve yatırımcıların güveniyle buluşturarak dünyanın önde gelen inovasyon topluluklarından birini inşa ettiklerini; hedeflerinin İTÜ ARI Teknokent’i gerçek bir global hub haline taşımak olduğunu vurguladı. Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), Halkbank ve AstraZeneca gibi paydaşlarla yürütülen dikey programlarla sektörel derinleşmenin güçlendiğine, 2026’da Togg ve TTGV ile yeni dikey programların devreye alınacağına ve Maxis ile birlikte kurulan İTÜ ARI Teknokent Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun 25 milyon dolarlık hedef büyüklüğüyle girişimlerin ölçeklenme yolculuğuna güçlü destek sağlayacağına dikkat çekti.

GİRİŞİMCİLİKTE İŞ BİRLİĞİ VE ETKİ VURGUSU ÖNE ÇIKTI

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Big Bang’in ilk gününde yaptığı açılış konuşmasında inovasyonun her yerde olduğunu, ancak etki üretmenin giderek daha kritik hale geldiğini vurguladı. Prof. Dr. Mandal, özellikle takımsal girişimlerde etkiyi artırmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Girişimcilerimizin yalnızca iş birliğini değil, birlikte iş yapmayı öğrenmelerini istiyoruz. Sorunların daha karmaşık, değişken ve dinamik hale geldiği bir dönemde ‘biz sizin için düşünüyoruz’ yerine ‘biz sizinle birlikte düşünüyoruz’ anlayışıyla hareket etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz 5’inci Sanayi Devrimi’nde insan odaklı olmak, sürdürülebilir hareket etmek ve ani değişimlere çevik cevap verebilmek kilit rol oynuyor.”

IMPACTVERSE PANELİNDE EKOSİSTEM LİDERLERİ BULUŞTU

Açılış konuşmalarının ardından, Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, Plug and Play Ortağı Ömer Gözen, Maxis Genel Müdürü Özgür Temel ve TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek’in katılımıyla ImpactVerse paneli gerçekleştirildi. İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş moderatörlüğünde gerçekleşen panelde; girişimlere küresel ölçekte etkilerini büyütecek fon yapıları, hızlandırma modelleri ve yeni partnerlik perspektifleri aktarıldı.

Maxis Genel Müdürü Özgür Temel, İTÜ ARI Teknokent ile hayata geçirilen Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun teknoloji girişimlerine odaklanacağını belirterek, fonun ölçeklenebilir bir yatırım hattı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. Plug and Play Ortağı Ömer Gözen, girişimcilik ve ticarileştirme kültürünün üniversite müfredatlarına daha fazla entegre edilmesi gerektiğini vurgularken; yapay zekâ, veri merkezleri ve ulusal güvenlik odağında savunma teknolojilerine yatırımın önemine dikkat çekti. Gözen ayrıca Plug and Play Türkiye ofisini İTÜ ARI Teknokent’e taşıdıklarını belirterek, ekosistemle yeni ortak programlar geliştireceklerini ifade etti.

TTGV Genel Sekreteri Hanzade Sarıçiçek, İTÜ ARI Teknokent ile iklim ve temiz teknolojiler alanında yeni bir iş birliği hayata geçireceklerini belirterek, yeşil teknolojilerde girişimci sayısını artırmaya ve bu alandaki girişimleri daha fazla desteklemeye odaklandıklarını söyledi. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle dijital sağlık ve yapay zekâ odağında yeni bir dikey program başlattıklarını ifade ederek, Togg’un sürdürülebilirlik ve insan odaklı çözümleri merkezine alan bir yaklaşım benimsediğini aktardı.

TEKNOLOJİ ODAKLI GELECEK SENARYOLARI MASAYA YATIRILDI

Big Bang’in ikinci gününün açılış konuşmasını İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer gerçekleştirdi. Sağlamer, çeşitliliğin inovasyonun temel itici gücü olduğuna dikkat çekerek, “Çeşitlilik bir sosyal ideal değil, inovasyonun motorudur. Kadınların ve farklı bakışların eksik olduğu teknoloji, toplumu temsil etme gücünden yoksun kalır ve eksik kalır. Biz İTÜ ARI Teknokent olarak, insanı ve kapsayıcılığı merkeze alan bir inovasyon kültürü inşa ediyoruz” dedi.

Ardından yapay zekâ alanındaki uluslararası başarılarıyla tanınan Tazi.Ai CEO’su Prof. Dr. Zehra Çataltepe’nin keynote konuşması ve küresel vizyoner konuşmacı Tariq Qureishy’nin sunumları teknoloji odaklı gelecek senaryolarını değerlendirdi. İki gün boyunca özel şovlar ve etkileşimli performanslarla zenginleşen etkinlik, Harun Tekin ve Koray Candemir’in “Şakalı Akustik” performansıyla unutulmaz bir kapanış yaptı.

Big Bang 2025’e bu yıl Elginkan Vakfı Elmas Paydaş olarak destek verirken; EPDK | ELDER ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Platin Paydaş olarak girişimlerin büyüme yolculuğuna katkı sağladı. AGESA, AKSigorta, Neova Sigorta, Yapı Kredi Teknoloji, Bacacı Yatırım Holding, Enerjisa, Hayat, TEB ve Yalçıner Patent gibi güçlü kurumların yer aldığı paydaş ağı, girişimlerin küresel başarı hikâyeleri yaratmasında kritik bir rol üstleniyor.