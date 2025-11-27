Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok

Fenerbahçe - Ferencvaros maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Avrupa Ligi'nin 5. haftası kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe'nin kritik mücadelesi saat 20.45'te başlayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Ferencvaros maçı muhtemel 11'leri merak ediliyor. FB - Ferencvaros mücadelesi öncesinde sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok
27.11.2025
27.11.2025
saat ikonu 18:00

'nde heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz bugün Macaristan ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok

'de oynanacak olan kritik mücadelede Fenerbahçe 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçında galibiyet alırsa toplamda 10 puana ulaşarak, tur atlama ihtimalini ciddi oranda artıracak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Ferencvaros , muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşmada 3 futbolcu sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezalarından dolayı Ferencvaros mücadelesinde yer almayacaklar.

Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski ise sakatlıklarından dolayı karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok

Ayrıca sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci karşılaşmada forma giyemeyecek. Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise tam kadro bugün sahada olacak.

Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından açıklanan bilgilere göre Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde'nin yokluğunda stoperde genç futbolcu Yiğit Efe Demir görev alacak.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Edson, Nene, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf

#uefa avrupa ligi
#kadıköy
#ferencvaros
#Futbol Haberleri
#Fenerbahçe
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
