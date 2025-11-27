Fenerbahçe Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11! FB'de 5 futbolcu yok

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan milli aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de oynanacak olan kritik mücadelede Fenerbahçe 3 puanı almak için sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Ferencvaros maçında galibiyet alırsa toplamda 10 puana ulaşarak, tur atlama ihtimalini ciddi oranda artıracak.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Ferencvaros maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşmada 3 futbolcu sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred sarı kart cezalarından dolayı Ferencvaros mücadelesinde yer almayacaklar.

Çağlar Söyüncü ve Sebastian Szymanski ise sakatlıklarından dolayı karşılaşmanın kadrosunda bulunmuyor.

Ayrıca sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci karşılaşmada forma giyemeyecek. Macaristan temsilcisi Ferencvaros ise tam kadro bugün sahada olacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından açıklanan bilgilere göre Çağlar Söyüncü ve Oosterwolde'nin yokluğunda stoperde genç futbolcu Yiğit Efe Demir görev alacak.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Yiğit Efe Demir, Skriniar, Levent Mercan, Edson, Nene, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Zachariassen, Keita, Kanichowsky, Cadu, Varga, Yusuf