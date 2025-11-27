Menü Kapat
Zena Akademi – Zehra Nalcı Uluslararası Girişimcilik Ve Başarı Ödülleri’nde Yılın Eğitim Akademisi Seçildi

24 Kasım’da DoubleTree By Hilton’da düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Başarı Ödülleri, iş dünyası, akademi ve medya temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Bülten
27.11.2025
27.11.2025
Bu yılın en dikkat çeken isimlerinden biri ise alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Zena Akademi ve kurucusu Zehra Nalcı oldu.

Törende, eğitimde yenilikçi yaklaşımı ve öğrenci odaklı modeliyle fark yaratan Zena Akademi, “Yılın En Başarılı Eğitim Akademisi” ödülüne layık görüldü. Ulusal ve uluslararası ölçekte dikkat çeken başarılarıyla bilinen kurum, aldığı bu ödülle eğitim sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi.

Ödülü sahnede teslim alan Zena Akademi’nin kurucusu Zehra Nalcı, yaptığı teşekkür konuşmasında başarının ekip ruhuyla elde edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu , yalnızca bir kişinin değil; büyük bir emeğin, inancın ve özverili bir kadronun başarısıdır. Zena Akademi olarak eğitimin dönüştürücü gücünü daha fazla kişiye ulaştırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”

Akademinin aldığı uluslararası ödül, kurumun gelecek dönem projelerinin de habercisi niteliğinde. Eğitim kalitesini artırmaya yönelik geliştirdiği model ve Zehra Nalcı’nın vizyoner liderliği, Zena Akademi’yi Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumları arasında daha da güçlü bir konuma taşıyor.

Zena Akademi ve Zehra Nalcı, uluslararası arenada elde ettikleri bu başarıyla eğitimin ışığını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

