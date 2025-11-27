Menü Kapat
18°
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Çocuk mahkemesine kanlı pusu! 5 kişiyi sırtından bıçakladılar

Ankara'da çocuk mahkemesinde görülen bir duruşmada başlayan tartışma kanlı pusuya dönüştü. Motosikletli iki kişi 5 kişi sırtından bıçakladı. edinilen bilgilere göre 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ankara'da mahkemedeki duruşma sonrasında iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 3'ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Ankara Adliyesi Ticaret, Aile, Tüketici ve Çocuk Mahkemeleri Ek Binası önünde meydana geldi. İddialara göre, çocuk mahkemesinde görülen bir davada taraflar arasında tartışma çıktı.

DURUŞMADA BAŞLAYAN TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRYA DÖNDÜ

Çocuk mahkemesine kanlı pusu! 5 kişiyi sırtından bıçakladılar

3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Duruşmanın ardından dışarıda da devam eden tartışmanın alevlenmesi üzerine çıkan kavgada aynı aileden 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince şüphelilerden biri gözaltına alınırken, diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Çocuk mahkemesine kanlı pusu! 5 kişiyi sırtından bıçakladılar

"DURUMLARI AĞIR OLANLARIN HEPSİ SIRTINDAN BIÇAKLANMIŞ"

Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığı: "Saldırıya uğrayanlar adliyeden çıktıkları sırada motosikletli iki kişi önlerini kesmiş. Daha sonra bıçaklı saldırıya uğramışlar. 5 yaralı vardı. 3 kişinin durumu ağırdı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu iddiaları var. Pusu kurmuşlar. hepsi aynı taraftandı. Durumları ağır olanların hepsi sırtından bıçaklanmış. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Yaralılar da ambulansla hastaneye götürüldü. Zanlıları da başka ambulansla götürdüler" ifadelerine yer verdi.

Çocuk mahkemesine kanlı pusu! 5 kişiyi sırtından bıçakladılar
