TGRT Haber
18°
Ekonomi
Editor
 Safa Keser

Türk Telekom, gençlik markası Selfy ile 7 farklı üniversitede ilk 5G deneyimini sundu

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlence, müzik ve sporu üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşturdu.

Bülten
27.11.2025
27.11.2025
“Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste” konseptiyle düzenlenen Selfyfest’25, bu yıl üniversite kampüslerinde binlerce gence eğlencenin yanı sıra ’un altyapısıyla geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı da sundu. Kampüslerde yerini alan HADO Turnuvası ile gençler, ve Türk Telekom 5G altyapısıyla sunulan yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde geleceğin sporunu deneyimleme imkânı buldu. Festival kapsamında Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen HADO Dünya Dostluk Turnuvası’nda farklı ülkelerden yarışmacılar, 5G deneyimiyle mücadele etti.

Türk Telekom’un gençlerin her anına değer katan markası Selfy, kampüslerde yeni dönem heyecanını birbirinden özel etkinliklerle yaşattı. ‘Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste’ konseptiyle düzenlenen Selfyfest’25 bu yıl gençlere, Türk Telekom’un 5G hızı ile geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı da sundu. Festival kapsamında artırılmış gerçeklik teknolojisiyle (AR) oynanan yeni nesil spor dallarından HADO Turnuvası’nda boy gösteren öğrenciler, 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde geleceğin sporunu deneyimleme imkânı buldu. Öğrenciler, sanal enerji topları fırlatarak rakiplerini saf dışı bırakmaya çalışırken hem fiziksel hareket hem de dijital stratejiyi bir arada deneyimledi.

“5G’nin dönüştürücü gücüyle müşterilerimiz için yeni bir dönem başlatıyoruz”

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, “Türkiye’nin yeni iletişim çağına geçişinde bir dönüm noktası olan 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek. Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık. Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G’ye hazırız. Teknolojide yeni bir dönemin kapılarını aralayacak olan 5G’nin temel yapı taşını fiber altyapı oluşturuyor. Türk Telekom olarak, %56’sı fibere bağlı baz istasyonlarımızla en iyi müşteri deneyimini biz sunacağız. Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarımızla güçlü büyüme ivmemizi sürdürürken, 2025 üçüncü çeyrekte mobil alanda 2,3 milyon abone kazanımıyla tarihin en iyi çeyrek performansını kaydettik ve mobil abone sayımızı 30,8 milyona taşıdık. Mobil Numara Taşıma pazarının lideri olarak son on iki ayda 4 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile yeni bir rekora ulaştık. Başarımızın arkasında yatan en güzel nedenlerinden biri de gençlerle kurduğumuz güçlü bağ. Gençlik markamız Selfy ile gençlerin ihtiyaçlarını dinleyerek bu ihtiyaçları karşılıyor ve onlara eğlenebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir dünya sunuyoruz” dedi.

Selfy, 5G deneyimini kampüslere taşıdı

Özden, “Bol internetli avantajlı tarifelerden Sil Süpür’de Selfy’lilere özel hediyelere, yeme içmeden sinemaya, ulaşımdan giyime kadar pek çok kategoride marka iş birliklerimizle gençlerin hem dijital hem de sosyal yaşamlarını daha keyifli hale getiriyoruz. Bu yıl Selfy Fest’25’te öğrenciler 5G’nin günlük hayata nasıl dokunduğunu deneyimlemiş oldu. Düzenlediğimiz HADO Turnuvası’nda oyunu 5G’nin sağladığı yüksek hız ve düşük gecikme avantajıyla oynayarak güçlü altyapımızı deneyimleme fırsatı edindiler. Mobildeki gücümüz artarak devam ederken, birbirinden avantajlı paketler ve fırsatlar sunduğumuz Selfy markamızla gençlerin hayatına renk katıyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı Türk Telekom olarak, yarınlarımızın teminatı gençlerin her anında yanında olmayı sürdürecek, iletişimin her döneminde olduğu gibi 5G çağında da öncü rolümüz, güçlü altyapımız ve birikimimizle ülkemizi geleceğe taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Selfyfest’25’te müzik, spor ve rekabet bir aradaydı

7 farklı üniversiteden 350 binin üzerinde öğrenciyi ağırlayan Selfyfest’25, eğlenceyi konserlerle sınırlamayan dopdolu içeriğiyle gençlere unutulmaz anlar yaşattı. 7 farklı üniversitede öğrenciler 5G’yi deneyimlerken, Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde de HADO Dünya Dostluk Turnuvası, Türk Telekom 5G teknolojisiyle gerçekleştirildi. Farklı ülkelerden yarışmacıların, 5G bağlantısı üzerinden mücadele ettiği turnuvada Türkiye Milli Takımı şampiyon oldu.

