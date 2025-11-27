Menü Kapat
 | Erdem Avsar

2026 silah taşıma ruhsatı ne kadar? Bulundurma ve taşıma yeni ücret

Yeniden Değerleme Oranıyla beraber silah ruhsatı ücretlerine yeni düzenlemeler yapılacak. Bu doğrultuda 2026 silah taşıma ruhsatı ve bulundurma ücretlerinin ne kadar olacağı araştırılıyor.

2026 silah taşıma ruhsatı ne kadar? Bulundurma ve taşıma yeni ücret
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 17:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu sene için yüzde 25,49 olarak tespit edildi.

2026 yılı için vergi ve harç artışları da belirlenmiş oldu.

Yeniden Değerleme Oranı artışı sonrası silah taşıma ruhsatı bedeli de yükseltilecek.

2026 silah taşıma ruhsatı ne kadar? Bulundurma ve taşıma yeni ücret

Silah ruhsatı bulundurma ve taşıma olmak üzere iki ayrı ruhsatla temin ediliyor. Bulundurma ruhsatı varsa sadece ev ya da işyerinde saklanabiliyor.

Taşıma ruhsatı ise silahın kişinin üzerinde bulundurulmasına izin sağlıyor.

2026 silah taşıma ruhsatı ne kadar? Bulundurma ve taşıma yeni ücret

2026 SİLAH RUHSATI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni ücretler şöyle:

silah bulundurma ruhsatı, 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya,

silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya,

2026 silah taşıma ruhsatı ne kadar? Bulundurma ve taşıma yeni ücret

yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya,

yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya,

yivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 537 liraya çıkacak.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli kalıyor.

ETİKETLER
#yeniden değerleme oranı
#Silah Ruhsatı
#Vergi Artışları
#Silah Taşıma Ruhsatı
#Silah Bulundurma Ruhsatı
#Aktüel
