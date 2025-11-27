Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Sinan Engin'in Uzak Şehir fanlığı devam ediyor1 Bu sefer Boran karakterine seslendi

Sinan Engin başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir2i izlediğini belirterek dizi hakkındaki yorumlarla beğeni topluyor. Ünlü yorumcu son olarak ise dizideki Boran karakterine "Sevenlerin arasına girme " diyerek sitem etti.

27.11.2025
17:14
27.11.2025
17:14

Kanal D'nin rekortmeni dizisi 'in en sıkı takipçilerinden biri hiç şüphesiz Sinan Engin. Engin, Beyaz TV'deki canlı yayında Uzak Şehir'deki Boran karakterine seslendi. Komadan uyanınca Alya ve oğlu Deniz'i geri isteyen Boran'a Cihan ve Alya'nın arasından çekilmesi için seslenen Engin, seyircinin hislerine tercüman oldu.

SİNAN ENGİN BU SEFER UZAK ŞEHİR'DEKİ BORAN'A SESLENDİ

Hem canlı yayında futbol yorumculuğu yapan Sinan Engin hem de Uzak Şehir dizinin yeni bölümünü takip ediyor. Zaman zaman Uzak Şehir hakkındaki yorumlarıyla sosyal medyada çok konuşulan Sinan Engin, son olarak canlı yayında Boran karakterine seslendi. Boran'ın komadan uyandıktan sonra vasiyeti gereği Cihan ve Alya'nın evlenmesine şoke olmasının ardından Engin, Boran'a 'Boran enteresan. Oğlum, vasiyet ediyorsun sonra da sitem ediyorsun neden evlendiniz diye. Var mı böyle bir şey? Bak başka zaman konuşmayacağım. Yoksa senariste söylerim gene senaryonu oynatırım' dedi.

Sinan Engin'in Uzak Şehir fanlığı devam ediyor1 Bu sefer Boran karakterine seslendi

Sinan Engin'in sözleri sosyal medyayı sallamayı başardı. Sinan Engin her bölüm sonrası yaptığı yorumlarla seyircisini güldürmeyi başarıyor.

Sinan Engin'in Uzak Şehir fanlığı devam ediyor1 Bu sefer Boran karakterine seslendi

SİNAN ENGİN DAHA ÖNCE DE UZAK ŞEHİR'İN SENARİSTİNE SESLENDİ

Daha önceki programda ise senariste seslenen Sinan Engin; “Benim için değil ama izleyici için… Şu finalde Alya kızımız ve Cihan, en azından Sarılsınlar ya. Yoksa yemin ederim bir daha seyretmem.” dedi. Bu sözler hem stüdyo ortamında kahkahalarla karşılandı hem de sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Sinan Engin'in Uzak Şehir fanlığı devam ediyor1 Bu sefer Boran karakterine seslendi
#dizi
#reyting
#Uzak Şehir
#Boran Kuzum
#Cihanbeyli
#Sinan Engin
#Alya
#Medya
