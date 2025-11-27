Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Yayın takvimi duyuruldu

Popüler bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 5. ve final sezonunun ilk 4 bölümü uzun bir aranın ardından yayınlandı. İlk 4 bölümü izleyen izleyiciler tarafından ise Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Netflix tarafından Stranger Things'in 5. sezon yayın takvimi paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Yayın takvimi duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.11.2025
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
27.11.2025
saat ikonu 17:14

'in sevilen yapımlarından Stranger Things, 3 yıllık aranın ardından 5. sezonuyla birlikte ekranlara geri döndü. Başrollerinde Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp, Calep McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 5. sezonuyla birlikte final yapacak.

8 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 4 bölümü Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 4 bölümünü izleyen izleyiciler tarafından Stranger Things 2. kısım ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Yayın takvimi duyuruldu

STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre Stranger Things'in 5. sezonu 3 kısımdan oluşacak. Dizinin 5, 6 ve 7. bölümlerinden oluşan 2. kısmı 26 Aralık 2025 tarihinde platforma eklenecek. 26 Aralık tarihinden itibaren hayranlar bölümleri izleyebilecekler.

Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Yayın takvimi duyuruldu

STRANGER THİNGS 5. SEZON 3. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 5. sezonunun 8. ve final bölümünü içeren 3. kısmı ise 1 Ocak 2026 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. 8. bölümün ardından Stranger Things'in final yapacak.

Stranger Things'in 5. sezonunun bölümlerinin uzunluğu ise şöyle:

  • 1. Bölüm - 1 saat 8 dakika
  • 2. Bölüm - 54 dakika
  • 3. Bölüm - 1 saat 6 dakika
  • 4. Bölüm - 1 saat 23 dakika
  • 5. Bölüm - 1 saat 43 dakika
  • 6. Bölüm - 1 saat 41 dakika
  • 7. Bölüm - 1 saat 58 dakika
  • 8. Bölüm - 1 saat 50 dakika
ETİKETLER
#netflix
#diziler
#5. Sezon
#Stranger Things
#Millie Bobby Brown
#Fin Wolfhard
#Tv Dizisi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.