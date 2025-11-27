Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? Yayın takvimi duyuruldu

Netflix'in sevilen yapımlarından Stranger Things, 3 yıllık aranın ardından 5. sezonuyla birlikte ekranlara geri döndü. Başrollerinde Millie Bobby Brown, Fin Wolfhard, Noah Schnapp, Calep McLaughlin ve Gaten Matarazzo gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 5. sezonuyla birlikte final yapacak.

8 bölümden oluşacak olan final sezonunun ilk 4 bölümü Netflix'te yayınlandı. Dizinin ilk 4 bölümünü izleyen izleyiciler tarafından Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix tarafından açıklanan bilgilere göre Stranger Things'in 5. sezonu 3 kısımdan oluşacak. Dizinin 5, 6 ve 7. bölümlerinden oluşan 2. kısmı 26 Aralık 2025 tarihinde platforma eklenecek. 26 Aralık tarihinden itibaren hayranlar bölümleri izleyebilecekler.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 3. KISIM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 5. sezonunun 8. ve final bölümünü içeren 3. kısmı ise 1 Ocak 2026 tarihinde izleyiciler ile buluşacak. 8. bölümün ardından Stranger Things'in final yapacak.

Stranger Things'in 5. sezonunun bölümlerinin uzunluğu ise şöyle: