Benim Sayfam
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Berkay Alptekin

İsrail, Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Hedefte Hizbullah var

İsrail ordusu, Lübnan'da varılan ateşkes anlaşmasını ilhal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.

İsrail, Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Hedefte Hizbullah var
AA
27.11.2025
16:46
27.11.2025
16:46

'e ait savaş uçakları 'ın güneyinde yer alan Tuffah bölgesindeki Mahmudiye ve Çarmak beldelerine düzenledi.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde İsrail saldırısının ardından hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde 'a ait olduğu ileri sürülen hedeflere hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Saldırıda silahların depolandığı bir fırlatma sahasının, bir silah deposunun ve askeri karakolların hedef alındığı ileri sürülürken İsrail ordusunun tehlike durumunda saldırılarını sürdüreceği tehdidinde bulundu.

İsrail, Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Hedefte Hizbullah var

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALİ SÜRÜYOR

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

27 Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail, Lübnan'a savaş uçaklarıyla saldırdı! Hedefte Hizbullah var

#İsrail
#Lübnan
#ateşkes
#hava saldırısı
#Hizbullah
#Tuffah
#Mahmudiye
#Dünya
