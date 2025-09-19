Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

15 ülkeden İsrail'e karşı ortak açıklama: İhraç edilsin

İsrail'in Gazze katliamına dünyadan tepkiler çığ gibi büyüyor. Avrupa Birliği üyesi 15 ülkeden 52 parlamenter, ortak bir açıklama yapan İsrail'in 2026 yılında düzenlenecek şarkı yarışması Eurovision'dan ihraç edilmesini istedi.

'nden (AB) 15 ülkenin 52 Avrupa parlamenteri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bir mektup göndererek, gelecek yıl 'in 'dan ihraç edilmesini talep etti.

15 ülkeden İsrail'e karşı ortak açıklama: İhraç edilsin

"İSRAİL VARSA BİZ YOKUZ!"

İsrail'in 'deki soykırıma tepki göstermek için 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini, aksi halde gelecek yıl bu yarışmaya katılmayacağını açıklayan İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve son olarak İspanya'nın girişimlerinin ardından bir grup Avrupa parlamenteri de harekete geçti.

15 ülkeden İsrail'e karşı ortak açıklama: İhraç edilsin

15 ÜLKEDEN ORTAK MESAJ

'ndaki sol görüşlü partilerinin girişimiyle 15 ülkeden 52 milletvekilinin imzasıyla EBU'ya gönderilen mektupta, 2022'de Rusya'ya yapıldığı gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı Eurovision'dan ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

15 ülkeden İsrail'e karşı ortak açıklama: İhraç edilsin

"SOYKIRIMI AKLAMAK DEMEK"

Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve nedeniyle soruşturması sürerken bu ülkenin Eurovision'a katılmasına izin verilmemesini savunan Avrupa Parlamenterleri, İsrail'in bu yarışmada yer almasının "AB'nin ilke ve değerlerine aykırı olduğunu ve soykırımın aklanma anlamına geldiği" konusunda uyardı.

