TGRT Haber
Benim Sayfam
25°
Dünya
 | Berkay Alptekin

Avrupa, Eurovision'a rest çekti! 'İsrail varsa biz yokuz' tepkisi çığ gibi büyüyor

Her yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'e tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tepki trenine son katılan ülke olan Hollanda ise İsrail'in katılım sağlaması halinde kendilerinin yarışmadan çekileceğini belirtti.

Avrupa, Eurovision'a rest çekti! 'İsrail varsa biz yokuz' tepkisi çığ gibi büyüyor
Her yıl çoğunluğu ülkelerinin oluşturduğu Şarkı Yarışması'nda 'e tepkiler artmaya devam ediyor. Tepkiler trenine son katılan ülke ise oldu. Hollanda, İsrail'in 2026 yılında düzenlenecek olan Eurovision yarışmasına katılması halinde kendilerinin dahil olmayacağını duyurdu.

Slovenya, İspanya, İzlanda ve İrlanda da benzer açıklamalar ile İsrail'e tepki gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Avrupa, Eurovision'a rest çekti! 'İsrail varsa biz yokuz' tepkisi çığ gibi büyüyor

İSRAİL HÜKÜMETİ YARIŞMAYA MÜDAHALE EDİYOR

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS'tan yapılan açıklamada, "Gazze’de devam eden ciddi insani trajedi" gerekçesiyle Hollanda'nın İsrail’in katılmasını savunamayacağı belirtildi.

Bu yıl yapılan yarışmada İsrail hükümetinin müdahalesinin kanıtlandığı aktarılan açıklamada, bunun Eurovision’un apolitik yapısına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “uluslararası bağımsız haberciliğin kasten engellenmesi ve çok sayıda gazetecinin hayatını kaybetmesi” nedeniyle basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edilmesinden büyük endişe duyulduğuna dikkat çekildi.

Avrupa, Eurovision'a rest çekti! 'İsrail varsa biz yokuz' tepkisi çığ gibi büyüyor

EUROVISION 2026 HAKKINDA BİLİNENLER

Eurovision, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından 35'ten fazla ülkede, kamu yayıncısı üyelerle iş birliği içinde düzenleniyor.

Bu yılki yarışmanın yarı finalleri 12 Mayıs ve 14 Mayıs tarihlerinde, büyük final ise 16 Mayıs'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek.
Yarışma, Avusturya'nın ulusal yayıncısı ORF tarafından organize edilecek.

2025 Eurovision şarkı yarışmasını kazanan ülke belli oldu! İsrail'in katılımı protesto edildi
Birleşmiş Milletler, İsrail'in Doha saldırısını isim vermeden kınadı!
#İsrail
#avrupa
#hollanda
#eurovision
#İnsan Hakları
#Basın Özgürlüğü
#Politik Muhafazakarlık
#Dünya
