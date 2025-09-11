Menü Kapat
 Banu İriç

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Doha saldırısını isim vermeden kınadı!

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı barış heyetine yönelik saldırısını İsrail'in adını vermeden kınadı.

İhlas Haber Ajansı
11.09.2025
11.09.2025
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yayınladığı ortak açıklamada, ’in adını vermeden ’ın başkenti ’da heyetine düzenlediği saldırıyı kınadı.

İSRAİL'İN ADI ANILMADI


Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlediği saldırıyı görüşmek üzere bir araya geldi. Güvenlik Konseyi’nin tüm üyeleri tarafından kabul edilen ortak açıklamada, İsrail’in adı verilmeden 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da Hamas heyetine düzenlediği kınandı.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Doha saldırısını isim vermeden kınadı!

KATAR'IN ARABULUCU ROLÜ HATIRLATILDI


Açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, 9 Eylül'de önemli bir arabulucu olan Doha'da düzenlenen son saldırıları kınadılar. Sivil kayıplar nedeniyle derin üzüntülerini dile getirdiler. Konsey üyeleri, gerilimin azaltılmasının önemini vurguladı ve Katar ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti. BM Şartı ilkeleri doğrultusunda Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurguladılar" denildi.
Konsey üyelerinin, Katar'ın Mısır ve ABD ile birlikte bölgedeki çabalarındaki hayati rolünü desteklediklerini hatırlattığı ifade edilen açıklamada, "Konsey üyeleri, Hamas tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın ve acının sona erdirilmesinin en önemli öncelik olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladılar. Bu bağlamda, Katar, Mısır ve ABD'nin devam eden diplomatik çabalarının önemini yinelediler ve tarafları barış fırsatını değerlendirmeleri için çağırdılar" denildi.

